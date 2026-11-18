La huelga de médicos convocada en la Comunidad de Madrid ha tenido un seguimiento inferior al 2,5%, según los datos facilitados este miércoles por el Gobierno regional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha calificado los paros de "rotundo fracaso" y ha asegurado que apenas 300 de los más de 14.000 profesionales llamados a secundarlos se han sumado a la convocatoria.

"Lo que demuestra es el rotundo fracaso de este sindicato a la hora de tratar de movilizar a los médicos en nuestra región", ha afirmado García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz también ha señalado que alrededor del 90% de las reivindicaciones planteadas por los convocantes ya se están desarrollando en Madrid o dependen del Gobierno central.

La huelga ha arrancado este miércoles con un nuevo bloque de paros de 72 horas, que se prolongará hasta las 8:00 horas del sábado 21 de noviembre. La convocatoria afecta a médicos y facultativos de Atención Primaria, hospitales y servicios extrahospitalarios, así como a residentes y profesionales de centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

El Comité de Huelga Médica y Facultativa, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT Unión Profesional, sostiene que la Consejería de Sanidad lleva 130 días sin reunirse con sus representantes. El último encuentro, según los sindicatos, tuvo lugar el pasado 10 de julio.

Móstoles nunca falla en la lucha médica y facultativa 👏👏👏 pic.twitter.com/XSl5oCNdHv — AMYTS (@amytsmedicos) November 18, 2026

Para reclamar una negociación, han convocado este miércoles una concentración a las 10:00 horas frente al Hospital Universitario de Móstoles, coincidiendo con el inicio de los paros. Los sindicatos han organizado cuatro bloques de huelga de 72 horas hasta diciembre. El siguiente tendrá lugar entre las 8:00 horas del 9 de diciembre y la misma hora del día 12.

Sus reivindicaciones

Entre las principales demandas figuran la recuperación de la jornada laboral de 35 horas, un nuevo modelo de carrera profesional y una mejora de las retribuciones que reconozca la responsabilidad y las condiciones específicas del trabajo médico.

También reclaman que se contabilice toda la jornada laboral, mejores condiciones económicas para las guardias y que estas sean voluntarias, además del abono de un complemento por la pérdida de la paga extraordinaria de 2010. A ello suman la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, anunciada anteriormente pero que, según denuncian, todavía no se ha puesto en marcha.

Las reivindicaciones incluyen también mejoras específicas para los médicos residentes y sus tutores, así como cambios en Atención Primaria, donde reclaman agendas dimensionadas, límites de pacientes por cupo y el fin de la movilidad forzosa. En los hospitales piden mejores condiciones para las guardias, los descansos y la cobertura de plazas. Los profesionales del Summa 112 y de los servicios extrahospitalarios reclaman, por su parte, mejoras laborales y retributivas.

Las inversiones en Sanidad

Frente a las críticas de los sindicatos, la Consejería de Sanidad defiende las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de los profesionales. Según el departamento regional, se han destinado más de 100 millones de euros a mejoras retributivas y profesionales y, desde 2023, se han creado más de 3.600 nuevas plazas.

Además, la Consejería prevé que más de 34.000 profesionales hayan consolidado su empleo en el Sermas durante el primer trimestre de 2027. También ha consignado 38 millones de euros para incrementar las retribuciones que perciben médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028.

Con motivo de los paros, Sanidad ha establecido servicios mínimos al tratarse de una actividad esencial. Una decisión que el Comité de Huelga ha calificado de abusiva y que incluye también al personal residente en formación.