La portavoz adjunta del PP y número dos de la candidatura de los populares por Madrid a las elecciones del 29N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este jueves que la izquierda es víctima de su "apocalipsis cognitivo" con la interpretación de las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto con empresarios de Sevilla, Álvarez de Toledo se ha referido a las palabras de Ayuso el pasado fin de semana en las que aseguró que la "Andalucía socialista" provocó que la región fuera un "desastre" llena de "decadencia".

Tras la manipulación de sus palabras por algunos medios de la órbita gubernamental, la izquierda, con Pedro Sánchez a la cabeza, salió a arremeter contra ella, lo que obligó a la dirigente autonómica a pronunciarse. "Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación. Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación. Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE. pic.twitter.com/GDqwteaUOo — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 18, 2026

Ya este jueves ha colgado también en esta red social el vídeo con sus declaraciones íntegras. "El video cuyo mensaje han manipulado, cortando el inicio y dando a entender que insulto a los andaluces", señala.

El video cuyo mensaje han manipulado cortando el inicio y dando a entender que insulto a los andaluces. La decadencia del socialismo… pic.twitter.com/YuXyxNDLvp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026

Un día antes se vio también obligada a hacer lo mismo con otras declaraciones que también habían sido tergiversadas. "Lo que dije y el recorte. Dos maniobras de manipulación en un mismo día de campaña".

Lo que dije y el recorte. Dos maniobras de manipulación en un mismo día de campaña. pic.twitter.com/LAwvQPtlzQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 18, 2026

"Ayuso no se ha dejado a nadie sin insultar. (sic) Andaluces, docentes, sindicatos…", dijo mintiendo el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López. "Vox y PP destilan racismo e intolerancia hacia quien no es como ellos".

Ayuso no se ha dejado a nadie sin insultar. Andaluces, docentes, sindicatos… Vox y PP destilan racismo e intolerancia hacia quien no es como ellos. Luego mucho decir que los inmigrantes quitan las paguitas, pero bien que Abascal se beneficia del bono térmico. pic.twitter.com/8WHS9vXBYt — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) November 19, 2026

Así las cosas, Álvarez de Toledo considera que la izquierda es víctima de su propio apocalipsis cognitivo "de tanto reducir la capacidad cognitiva, intentar que la gente no sea capaz de distinguir, pues ha acabado no entendiendo la izquierda las declaraciones de nadie". De igual forma, la izquierda tiene una "muy mala manía" de confundir Andalucía con el socialismo, y las críticas de la presidenta de Madrid que se dirigían "al socialismo, no a Andalucía".

"De hecho, la mejor noticia que ha tenido Andalucía en los últimos años es un gobierno del Partido Popular que está sacando esta tierra adelante, maravillosa tierra con todo su potencial, su fuerza, su cultura, su economía, su talento, convirtiéndola en una de las grandes comunidades no solamente de España, sino de Europa", ha señalado.