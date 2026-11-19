Los madrileños podrán recorrer desde la mañana de este lunes el nuevo paseo central de la calle Alcalá, uno de los elementos principales de la remodelación del tramo comprendido entre Cibeles y la plaza de la Independencia. La apertura llega aunque los trabajos todavía no están completamente terminados, ya que quedan pendientes algunos remates en las aceras de la plaza.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha confirmado la apertura del bulevar y ha destacado que se trata de un espacio "verdaderamente esperado por los madrileños durante mucho tiempo". Aunque las obras continuarán en los puntos pendientes, el paseo ya será transitable a partir del lunes por la mañana.

El nuevo espacio peatonal cuenta con 3,8 metros de anchura y busca mejorar la perspectiva de la Puerta de Alcalá, uno de los elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz. La actuación, que comenzó en febrero, cuenta con una inversión de 6,1 millones de euros.

La remodelación también cambia la distribución de la calle. El proyecto mantiene dos carriles de circulación y uno de autobús en cada sentido, incorpora un carril bici segregado en el lado sur y amplía la acera norte, la que concentra una mayor intensidad de peatones.

A estos cambios se suma la recuperación de la doble alineación histórica de árboles, con la plantación de 57 nuevos ejemplares de gran porte. También se han incorporado franjas de vegetación arbustiva en las aceras y en el paseo central.

La intervención incluye, además, la renovación del pavimento con losas y adoquines de granito, el asfaltado de la calzada y la sustitución del alumbrado por nuevas farolas adaptadas al entorno patrimonial, con tecnología led de alta eficiencia energética. El proyecto se completa con la renovación y ampliación del mobiliario urbano y una nueva organización de los espacios destinados a las terrazas.

Los restos del antiguo tranvía de Madrid

El pasado mes de abril, las obras sacaron a la luz restos del antiguo tranvía que circuló por la capital durante buena parte del siglo XX. El hallazgo se produjo durante los trabajos que está llevando a cabo el Gobierno municipal en ese eje y fue visto por el control arqueológico de la propia obra, que dio aviso a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Días más tarde, el Consistorio confirmó que retiraría los restos de forma controlada y buscaría un espacio donde puedan ser expuestos. "Vamos a ver cuál es la ubicación mejor para la musealización de una parte de esos restos", señaló precisamente la vicealcaldesa en aquel entonces, que adelantó que ese emplazamiento tendría "conexión" con los propios vestigios.

Desde el Consistorio defendieron que, aunque no exista obligación legal de conservarlos, consideran que tienen un "valor casi emocional para los madrileños". Por eso, justificaron que se opte por su musealización en otro punto de la ciudad, descartando completamente integrarlos en el proyecto actual de la Puerta de Alcalá, ya que —según dijo Sanz— supondría modificar un diseño que ya está en marcha.