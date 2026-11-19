Primero fue en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso alertó en el último pleno antes de las elecciones generales del 29 de noviembre que "España tiene diez días para decidir si se suicida". Después lo volvió a hacer en el mitin que ofreció en Barcelona, junto a Xabier García Albiol y Alejandro Fernández.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido así pisar el acelerador en la recta final de campaña y avisar del momento decisivo que es el 29N. El PP ha interiorizado que, desde la Transición, son las elecciones más importantes para España. Y, por tanto, Ayuso se expresa en consecuencia.

Para la presidenta, la izquierda ha dado ejemplos sobrados de cuáles son sus prácticas y ha demostrado en otros países que solo persigue un fin: "acabar con las democracias". En este punto, y en la Asamblea, Ayuso enumeró estas prácticas recogidas en el libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: 1. Se llega al poder con cualquier pretexto falso y se ocultan las intenciones del proyecto. Se falta a la verdad, que pasa a la mentira sin rubor porque sale gratis. Se echa al adversario para protegerte. 2. Comienza la decadencia, el uso obsceno de lo público, la corrupción a todos los niveles, servicios públicos que dejan de funcionar. 3. Falta de rendición de cuentas en un parlamento secuestrado. Falta de respeto al principal partido del país en escaños. Primeras mentiras a la cara a los periodistas. Colonización de instituciones. Compra de voluntades. 4. Utilización del Congreso situando los votos por encima del reglamento. Desprecio al Senado, a la Constitución, a la verdad. Desprecio a la historia de tu nación para arrebatarte el pasado. 5. Acoso a la justicia. Al Supremo. A los jueces. Recados de la Agencia Tributaria, al que molesta siempre igual. 6. Alimento de los censos con argucias. Y desprestigio y acoso personal a los rivales para intentar silenciarlos. 7. Anuncios multimillonarios con dinero público y sondeos falsos para influir en la opinión pública. Burocracia e impuestos desbocados. Talento joven que huye. 8. Utilización sin límites de las instituciones contra los adversarios, control obsceno de la Fiscalía, cada vez más dependiente. 9. Más tensión a una sociedad debilitada. Más compra de voluntades para anestesiar el crimen. 10. Exilio y emigración masiva: Venezuela. Argentina. Cuba. Nicaragua. México.

"Así es cómo mueren las democracias. Y esto es lo que vemos todos los días, todas las semanas, en cada pleno y en cada organismo público de este país. Y España tiene diez días para decidir si se suicida", dijo en su réplica a la portavoz de la formación de ultraizquierda, Manuela Bergerot.

Cómo mueren las democracias. España tiene 10 días para decidir si se suicida. pic.twitter.com/CqKXb2bb8k — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026

Horas después desde la Ciudad de Condal volvió a insistir en ello. Porque es que "resulta que tenemos a un señor que ha decidido que él está por encima de las reglas del Estado de derecho, de la separación de poderes y que él concentra los tres poderes en uno. Y ese es el gran peligro que tenemos ahora por delante. ¿Cómo mueren las democracias? Siempre es la misma hoja de ruta, siempre es igual", incidió.

"No os cuento lo que puede ocurrir si la semana que viene no lo paramos entre todos. Van a cambiar el modelo de Estado. Y nos van a llevar a una República federal, plurinacional y encima laica", vaticinó la presidenta madrileña. "Van a colonizar todo aquello que todavía queda libre en España, que ya es muy poco. Y empezarán con las escuchas activas a los adversarios. Cada vez va a ser más difícil la alternancia política, que es lo que han hecho en Cataluña todo este tiempo", dijo también. Y añadió: "Enemigos internos y externos... Exilio y, probablemente, hasta nuestra propia emigración".

"Así que, ¿me gusta?", preguntó a un público completamente entregado. "¡La fruta!", contestaron todos los presentes al unísono, entre ellos muchos jóvenes. "España", contestó entre risas Ayuso.

La presidenta apeló a los populares catalanes a salir a por todas. "A ganar con ganas", subrayó echando mano de su lema de campaña en las pasadas elecciones autonómicas de 2023 cuando logró la mayoría absoluta en Madrid. Y es que "a esos matones, a esa gente que intenta desguazar lo nuestro, se le mira de frente. Miedo, no. El miedo es a que esto no cambie", advirtió.