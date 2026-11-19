La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene dos citas importantes en su maratoniana agenda de campaña electoral: la de este jueves en Barcelona y la del viernes en Ceuta. Isabel Díaz Ayuso se desplazará hoy mismo a la Ciudad Condal, tras cumplir sus compromisos en Madrid, y participará a partir de las 18:30 horas en un mitin con afiliados y simpatizantes junto al cabeza de lista de la capital catalana al Congreso de los Diputados, Xabier García Albiol, y al presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.

Son numerosas las veces que Ayuso se ha trasladado a Barcelona desde que es presidenta para reivindicar su españolidad y apoyar a los constitucionalistas en Cataluña. En esta ocasión, estará acompañada por Fernández, a quien le une una gran afinidad política, en un momento decisivo para su partido.

Pero sin duda el plato fuerte y a la vez más emotivo tendrá lugar el viernes, cuando la presidenta se traslade a Ceuta para conocer de primera mano la situación de emergencia que atraviesa la ciudad tras la invasión del pasado mes de julio. En una entrevista en Telecinco, Ayuso expresó su deseo de viajar allí. "Tengo una ilusión tremenda por ir y trasladar propuestas para que la economía de los ceutíes no se siga hundiendo", afirmó entonces.

La visita de la presidenta a Ceuta se produce después de la que protagonizó la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que aprovechó la visita para retar a Margarita Robles, ministra de Defensa y número dos de Pedro Sánchez en la lista por Madrid. "Le voy a pedir un debate para hablar de Ceuta, de la defensa nacional, para que rinda cuentas de lo que no hizo el Gobierno para prevenir la invasión, lo que hizo después y lo que pretende hacer ahora ella", afirmó la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que quiso arrancar su campaña electoral en la ciudad autónoma, junto al presidente Juan Jesús Vivas. Todo el PP está volcado con él.

Los dos protagonizaron un acto en el que Cayetana lanzó la pelota al tejado de Robles. Cuando quiera y donde quiera. "En la cadena de televisión que elija". En su intervención, destacó la contradicción entre los hechos: "Por lo bajo a veces dice una cosa y por lo alto hace otras. No puedes criticar a Sánchez y no aplaudirle en algunos foros e ir de número dos en su lista como coartada presunta de una actitud decente".

Antes, Álvarez de Toledo había protagonizado el acto de inicio de campaña junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y Ayuso en Madrid.

La presidenta, por su parte, ha visitado ya las localidades de Illescas (Toledo) o Segovia ayer mismo. En ambas, se enfundó su traje de periodista, carrera que estudió en la Universidad Complutense, y pasó a enumerar algunos de los titulares del día, que recogen los últimos escándalos protagonizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, su partido o su entorno.

Y, mientras, el presidente del Gobierno hablando de su matrimonio con Begoña Gómez en la revista Lecturas, siguiendo así la estrategia inaugurada con la intervención de su mujer en un mitin para apelar al voto femenino, o bailando.