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Pero ya de forma seria, la presidenta madrileña advirtió de la importancia de "cambiar las cosas" el 29N para evitar la República plurinacional “que ha dejado entrever” Carles Puigdemont en la entrevista que ha concedido a El Mundo. "Es muy importante cambiar las cosas ahora o ya llegará un momento en el que tenemos claro cuál es la ruta, esta República plurinacional que nos quieren meter por la espalda y que veo que solamente hoy Puigdemont deja un poquito entrever claramente, como Otegui, los grandes socios que tiene este presidente".