Boadella, a Ayuso en los premios de Tabarnia: "Has venido como presidenta y vas a volver como canguro de La Moreneta"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en Barcelona en la gala de los Premios Valientes Hodios, organizada por Tabarnia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en Barcelona en la gala de los Premios Valientes Hodios, organizada por Tabarnia.
Allí, en tono humorístico, el dramaturgo Albert Boadella le hizo entrega de una réplica de la Virgen de Montserrat, popularmente conocida como La Moreneta. "Querida y admirada presidenta de Tabarnia, la resistencia tabarnesa quiere ofrecerte en depósito nuestra entrañable Moreneta para que la acojas una temporada en Madrid. Has venido como presidenta y vas volver como canguro de una venerada divinidad pues nuestra Morena de la sierra le ha surgido un grave problema doméstico: resulta que el Niño se le ha hecho indepe, separata y de Silvia Orriols", dijo en un aplaudido discurso.
Ayuso, por su parte, le hizo entrega de "una venezolana maleta con lingotes de oro para ayudarle a resistir en el exilio y lo que sobre para financiar la Internacional Tabernesa.
Pero ya de forma seria, la presidenta madrileña advirtió de la importancia de "cambiar las cosas" el 29N para evitar la República plurinacional “que ha dejado entrever” Carles Puigdemont en la entrevista que ha concedido a El Mundo. "Es muy importante cambiar las cosas ahora o ya llegará un momento en el que tenemos claro cuál es la ruta, esta República plurinacional que nos quieren meter por la espalda y que veo que solamente hoy Puigdemont deja un poquito entrever claramente, como Otegui, los grandes socios que tiene este presidente".
Además, Ayuso ha defendido en Barcelona la Hispanidad como “la mayor de las riquezas” frente al intento de crear una Cataluña "artificial: “En Madrid hay más integración y convivencia”.