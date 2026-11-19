El encendido de las luces de Navidad en la capital llega acompañado de un importante despliegue de seguridad y de un plan especial de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid espera una asistencia muy elevada este sábado en la plaza de Cibeles, donde el espectáculo comenzará a las 19:00 horas, y ya prepara un dispositivo para controlar tanto los accesos como el tráfico en el centro de la capital.

La previsión municipal es que la celebración reúna a una cantidad de público similar o superior a la del año pasado, cuando acudieron alrededor de 150.000 personas. La portavoz municipal, Inma Sanz, ha avanzado que se espera que el evento sea "muy masivo" y ha destacado que contará con "un espectáculo absolutamente extraordinario".

Para atender a los asistentes, la Policía Municipal desplegará hasta 330 agentes, mientras que el Samur contará con un refuerzo mínimo de 50 sanitarios y once ambulancias. A este operativo se sumarán dos retenes preventivos de Bomberos en las inmediaciones de Cibeles. Además, se establecerá un centro de coordinación para organizar la respuesta de los servicios de seguridad y emergencias.

Cortes de tráfico

Los desplazamientos por el centro también estarán condicionados durante buena parte del fin de semana. Las primeras restricciones llegarán este viernes a las 22:00 horas, cuando se cerrará un carril por sentido de la calle Alcalá entre la plaza de la Independencia y Cibeles.

El sábado, a partir de las 16:00 horas, se aplicará el grueso de los cortes de tráfico, que se mantendrán aproximadamente hasta las 22:30 horas, aunque los horarios podrán modificarse según las necesidades del dispositivo. Además, desde las 19:00 horas, el tramo de Alcalá afectado quedará completamente cerrado al tráfico.

Las restricciones alcanzarán a la plaza de Cibeles, los paseos de Recoletos y del Prado, la calle Alcalá entre Velázquez y Gran Vía, la calle Serrano entre Armada y la plaza de la Independencia, la calle Alfonso XIII y el cruce de Princesa con Ventura Rodríguez. También habrá afecciones en las vías laterales de Recoletos y del Prado y en los aparcamientos de la zona, que podrían verse afectados por la afluencia de público.

El transporte público será una de las principales alternativas para llegar hasta el espectáculo. El plan contempla el desvío de varias líneas de autobuses de la EMT y medidas para facilitar el acceso a la celebración. Sanz ha insistido en la importancia de utilizar el transporte público y ha pedido que "el uso del vehículo privado en este entorno durante el día del sábado pues sea el menor posible" para evitar posibles colapsos.

Madrid, corazón de la Navidad. Presentamos una programación cultural llena de música en nuestras iglesias, belenes por toda la ciudad y espectáculos de luz que llenarán de magia nuestras calles. Un tiempo muy especial para disfrutar en familia, compartir y vivir la Navidad en… pic.twitter.com/SVg6018p5O — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 18, 2026

"Esperamos una afluencia no menor de la que hubo el año pasado, que hubo 150.000 personas. Vamos a ver también las condiciones climatológicas cuáles son, que eso puede influir en la asistencia", ha previsto la vicealcaldesa. Este año, además, Sanz ha asegurado que la gestión de los movimientos de público será más sencilla que en la edición anterior, al no haber videomappings que provoquen entradas y salidas de asistentes en la zona.

Cabe recordar que la celebración contará con la presencia de cinco niños de Ceuta, que serán los encargados de pulsar el botón que encenderá el recorrido de las luces. La capital se llenará de más de 14 millones de bombillas LED repartidas por más de 250 emplazamientos. El alumbrado permanecerá encendido hasta el 5 de enero.

Durante estas semanas, las luces estarán encendidas en un horario desde las 18:00 hasta las 00:00 de domingo a jueves y de 18:00 a 1:00 los viernes y sábados, que es cuando se prevén más visitas a la ciudad. Los días 24 de diciembre y 5 de enero estarán programadas de modo excepcional hasta las 3:00 de la madrugada y el día 31 de diciembre hasta las 6:00.