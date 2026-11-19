La huelga indefinida de la educación pública madrileña sumó este jueves un nuevo episodio de tensión. Varios grupos de activistas forzaron a primera hora de la mañana su entrada en las cinco Direcciones de Área Territorial (DAT) de la Comunidad de Madrid, lo que obligó a avisar a las fuerzas de seguridad para proceder al desalojo de las concentraciones, que no estaban autorizadas. En la DAT capital, además, los agentes tramitaron diligencias por posibles lesiones a uno de los vigilantes de seguridad del edificio, según trasladaron fuentes de la Consejería de Educación a Libertad Digital.

Las actuaciones policiales se produjeron de forma simultánea en las cinco sedes territoriales de Educación, que distribuyen la administración educativa de la región: la capital, en Madrid; la zona norte, en San Sebastián de los Reyes; la sur, en Leganés; la este, en Alcalá de Henares, y la oeste, en Collado Villalba.

Encierro de docentes en todas las DATs para exigir a las direcciones de área que por carta pidan a Zarzalejo que se siente a negociar ‼️ 🔴⚫ CGT Enseñanza Madrid pic.twitter.com/uK3cUOvWL1 — CGT Enseñanza Madrid (@CGTMadrideduc) November 19, 2026

La jornada había sido convocada por los sindicatos y plataformas que mantienen la huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. Decenas de docentes no universitarios se desplazaron hasta estas dependencias con la intención de registrar un escrito dirigido a los responsables de las distintas áreas territoriales para reclamar que instasen a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a sentarse a negociar.

Desde el comité mixto de huelga aseguraron a EFE que los profesores habían acudido de forma pacífica y sin incidentes. El sindicato STEM explicó que los agentes identificaron a todos los participantes y los fueron sacando de los edificios uno a uno. Según su versión, los docentes pretendían entregar los escritos y permanecer en sus centros de trabajo, pero no pudieron hacerlo.

La Consejería, por su parte, trasladó que se habían producido entradas forzadas en las cinco sedes y que fue necesario requerir la intervención policial para desalojar las concentraciones. En el caso de la DAT capital, la actuación dio lugar a diligencias por las posibles lesiones sufridas por uno de los vigilantes de seguridad.

El episodio se produjo en plena escalada del conflicto educativo, que cumple ya más de un mes. La huelga está convocada por CCOO y UGT, junto a sindicatos minoritarios y plataformas, y mantiene enfrentados a los representantes de los trabajadores y al Gobierno regional.

Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las horas lectivas —de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria—, una bajada de las ratios, más recursos para atender a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, menos burocracia y mejoras en las instalaciones, incluidas medidas de climatización.

Unas reivindicaciones que desde la Comunidad de Madrid tachan de "irrealizables". "Quebrarían por completo el sistema educativo madrileño".

Zarzalejo acusa a la izquierda de alentar la huelga

El enfrentamiento tuvo también su reflejo político en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde Mercedes Zarzalejo acusó a los partidos de izquierda de "reírse en la cara" de los docentes y de alentar una huelga que calificó de "política" e "irresponsable".

Dirigiéndose a la bancada de Más Madrid, la consejera reprochó a sus diputados que lleven meses prometiendo a los profesores "todo lo que piden", pese a que, según señaló, sus reivindicaciones no aparecen recogidas en el programa del Frente Amplio. "A ustedes la educación solo les interesa para salir a las calles", afirmó.

Zarzalejo defendió que su departamento adoptará las medidas necesarias para que los paros perjudiquen lo menos posible a los alumnos y puso el acento en la necesidad de preservar la neutralidad de los centros educativos. "Una clase no es un mitin. Una tutoría no es un espacio de propaganda y ningún alumno debe ser coaccionado o incitado para participar", advirtió.

De hecho, este mismo jueves se ha publicado la nueva orden de servicios mínimos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y entrará en vigor este viernes, así como las instrucciones de refuerzo y neutralidad institucional que se han enviado a los centros educativos.

La diputada de Más Madrid María Pastor rechazó, por su parte, que la Consejería esté destinando recursos suficientes a la educación pública y acusó a Zarzalejo de "insultar, atacar y criminalizar" a los docentes en huelga. También le reprochó que les denuncie por ejercer su derecho a huelga y volvió a reclamarle que se siente a negociar: "Negocie o dimita".

La diputada defendió las movilizaciones y aseguró que los profesores están sacrificando parte de sus ingresos para reclamar mejoras en el sistema educativo madrileño.