La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), que aspira a promover la construcción de más vivienda, reducir burocracia y reforzar la autonomía de los ayuntamientos. Su entrada en vigor tendrá lugar al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno regional han indicado que la norma, aprobada con los votos a favor de PP y Vox, sustituirá a la legislación vigente de 2001 para responder a las necesidades derivadas del crecimiento de los municipios. Asimismo, facilitará la recuperación de barrios degradados y protegerá el entorno natural.

Entre las principales novedades de LIDER destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años, reduciendo a más de la mitad el tiempo necesario en la actualidad.

Del mismo modo, la Estrategia Territorial -que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno en un plazo máximo de seis años- será el "instrumento director" de la ordenación urbanística a nivel regional y permitirá planificar el desarrollo de la región teniendo en cuenta las necesidades de cada municipio, el medio ambiente, las infraestructuras y las dotaciones. Por otro lado, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, podrá completarse en solo uno mediante ordenanzas urbanísticas.

Actualización de la ley de espectáculos

La nueva legislación también posibilita que los municipios de más de 15.000 habitantes puedan aprobar sus instrumentos de planificación mientras el Ejecutivo autonómico mantiene el control de legalidad. Además, las localidades más pequeñas contarán con asistencia técnica y económica de la Comunidad de Madrid, para acompañarlas y facilitar las gestiones.

Por otro lado, la norma incorpora un régimen específico de regeneración urbana que permitirá a los consistorios actuar en barrios degradados sin que los costes recaigan sobre los vecinos. De esta forma, se podrán rehabilitar edificios, renovar viviendas o mejorar calles y espacios públicos. A su vez, facilita la protección del patrimonio histórico y arquitectónico al evitar que sea necesario modificar todo el planeamiento para incorporar nuevos edificios o espacios a los catálogos municipales de protección.

En paralelo, LIDER actualiza la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región. Así, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal.

Igualmente, actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.

