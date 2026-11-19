"Mañana os lo cuento en la Asamblea, que otra vez vais a hacer el ridículo". Así contestó el diputado de Más Madrid a Isabel Díaz Ayuso, que se hizo eco en redes sociales de la noticia publicada por La Razón en la que se daba cuenta del paso de Emilio Delgado junto a su pareja por un hospital privado en Móstoles.

Mañana os lo cuento en la asamblea, que otra vez vais a hacer el ridículo. https://t.co/zsnvGWU960 — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) November 18, 2026

Fue él mismo el que sacó el tema a colación durante el Pleno de este jueves. Según él, hacía "lo que le daba la daba la gana" en ese centro privado. "Porque nosotros no cuestionamos a la gente que va a la sanidad privada, les cuestionamos a ustedes por destruir la sanidad pública y obligar a la gente a ir a la privada", dijo mientras los suyos aplaudían enfervorecidos.

"En segundo lugar, almas de cántaro, yo no consumo sanidad privada, yo estaba allí como acompañante de mi pareja", aseguró Delgado que pasó a exponer públicamente la dolencia que tiene su novia - "una afección en las vértebras cervicales"-. Según denunció los tiempos de espera en la sanidad pública, hicieron que ella optara por acercarse a un centro privado.

‼️ "Nosotros no cuestionamos a la gente que va a la sanidad privada. Les cuestionamos a ustedes por destruir la sanidad pública y obligar a la gente a ir a la privada".@EmilioDelgadoOr responde al PP de Ayuso 👇 pic.twitter.com/TgDBhwLpHW — Más Madrid (@MasMadrid__) November 19, 2026

"Allí un imbécil, sin consentimiento, hace una foto a alguien que está pasándolo mal en la sala de espera de un hospital; un medio de derechas, que debería haber cerrado hace diez años si no fuera por las inyecciones de dinero público que ustedes le enchufan, publica la foto sin contrastar; y ustedes, desconozco el motivo, creen que esto les deja en buen lugar y se lanzan a atacarme con esto y hacen el ridículo espantoso que están haciendo esta mañana", espetó Delgado.

Después, pasó a preguntar al PP "qué hacen inyectándole 8.000 millones de euros a la sanidad privada". En este punto, el diputado de ultraizquierda volvió a señalar a Alberto González Amador, sin importarle que ya no sea pareja de la presidenta. "¿A quién le damos el premio de la pareja del año?", inquirió. "Ya no hablan, ya no tuitean, ya no dicen nada. Así me gusta, señorías, puntito, en la boca", concluyó Delgado en tono chulesco.

La explicación ofrecida por Emilio Delgado no es nueva. Ya argumentó algo parecido cuando le afearon que denunciara el negocio de los fondos inmobiliarios de inversión mientras vivía en un piso propiedad de uno de ellos en el barrio del PAU-4 de Móstoles. "El problema es que vivimos en barrios enteros que han comprado un fondo buitre porque ustedes, pedazo de sinvergüenzas, cogieron pisos de protección pública y se los vendieron a ellos. Y ahora mismo han duplicado el precio de esos pisos", dijo sin reparos.

Le replicaría después la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert: "Excusatio non petita, accusatio manifesta", provocando el enfado de la bancada de Más Madrid y la bronca posterior.