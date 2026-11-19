La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 47 años en Parla. La víctima ha sido agredida presuntamente por su pareja con un arma blanca en una vivienda de la calle Getafe, número 10, donde los agentes han encontrado su cuerpo con heridas en el cuello y la cara.

Ha sido el propio hombre, con el que la mujer mantenía o habría mantenido una relación, quien ha alertado a la Policía a través de una llamada al 091 para avisar de lo ocurrido y posteriormente se ha entregado a los agentes.

Hasta el domicilio se ha desplazado una unidad de Seguridad Ciudadana, que ha localizado a la mujer con varias "heridas incisas" en el cuello y el rostro, según fuentes policiales.

Mujer fallecida tras ser agredida. 📍Parla. C/ Getafe. Presentaba varias heridas incisas. El #SUMMA112 sólo ha podido confirmar el óbito. pic.twitter.com/sY7O2zvZMa — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 18, 2026

El aviso llegó al Summa 112 en torno a las 22:10 horas de este pasado miércoles. Una vez en la zona, los agentes encontraron al hombre esperando en la vía pública a la llegada de los efectivos, a los que acompañó al interior de la casa.

Sin embargo, cuando los sanitarios llegaron dentro, se encontraron a la mujer "fallecida sin posibilidad de reanimación", según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Así, los agentes detuvieron al hombre, de origen extranjero pero nacionalizado, por un delito de homicidio que ahora investiga el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial.

Más casos de violencia de género en Madrid

El pasado mes de octubre, se produjo en la capital otro crimen de violencia machista en un piso del distrito madrileño de Villaverde, donde una joven de 21 años fue asesinada presuntamente por su expareja, Juan José, que tenía una orden de alejamiento en vigor. Tras el crimen, el hombre fue grabado por las cámaras de videovigilancia de su casa hablando con un amigo sobre lo ocurrido.

En las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia de su vivienda, Juan José pronuncia frases como: "Es que no sé dónde tirarlo; es que eso, al final, termina en el vertedero. A ver, la máquina lo tritura", en referencia al arma empleada. Son las palabras que quedaron registradas tras haber asesinado presuntamente a su expareja, Marta. En otro momento de la conversación con el amigo, llega a decir: "Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo".

La joven fue encontrada sin vida en la habitación que tenía alquilada en el barrio madrileño. El cuerpo fue hallado por la hija de la propietaria de la vivienda, que descubrió la escena al regresar del colegio. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que la víctima había muerto a causa de múltiples puñaladas.

En diciembre de 2025, una mujer de 45 años fue hallada muerta por la noche en su domicilio en Torrejón de Ardoz con varias heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello. La Policía Nacional investigó el caso como un asesinato machista después de que, minutos antes, su marido –de 44 años– se suicidara al precipitarse desde la azotea del edificio donde residían.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en el número 2 de la calle Reino Unido. El primer aviso recibido por los servicios de emergencia alertaba de la caída de un hombre al vacío. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento en la vía pública tras el impacto.