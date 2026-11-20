José Luis Martínez-Almeida ha considerado este viernes que Pedro Sánchez falló ayer en su intento de virar hacia la moderación durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. "Ayer Feijóo fue identificable y reconocible en sus formas, en sus propuestas, en cómo encaró el debate y Sánchez fue irreconocible", ha señalado el alcalde, que ha añadido: "Yo no digo que no fuera una estrategia, pero que la estrategia fue fallida y desde luego se ejecutó mal, eso parece claro a tenor de lo que vimos ayer".

Para el edil, la imagen que dejó el presidente del Gobierno fue la de un dirigente sin energía para afrontar la confrontación y que tampoco consiguió desplegar una alternativa que convenciera a los españoles. "Vimos a un presidente del Gobierno y vimos a un expresidente del Gobierno", ha resumido el regidor, que ha llegado a describir a Sánchez como "agotado, agotado, realmente sin ganas para hacer ese debate".

Almeida se ha centrado en la incapacidad de Sánchez para defender su gestión durante los cinco bloques del debate, especialmente ante los reproches del líder popular por los casos de corrupción que rodean al PSOE. En el cara a cara, Feijóo insistió en las referencias a Ábalos, Cerdán y otros escándalos, mientras el presidente evitaba entrar en buena parte de los enfrentamientos directos. Entre los momentos más evidentes, el silencio de Sánchez ante la pregunta de Feijóo sobre quién le había pagado las primarias de su partido.

"Cuando uno es irreconocible es porque no tiene capacidad de defender su acción de gobierno", ha sentenciado Almeida. También ha criticado el giro que, a su entender, ha intentado dar el líder del PSOE hacia el centro después de una campaña en la que ha buscado crecer electoralmente precisamente a costa de lo contrario. "Es un poco extraño que toda tu táctica para poder crecer electoralmente haya sido a costa de tu izquierda, del Frente Amplio, y en el último momento pretendas dar un giro hacia la moderación y hacia el centro", ha apuntado.

Ese movimiento, cree el popular, podría provocar desconcierto en los propios votantes de Sánchez. De hecho, ha mencionado que quienes se identifican con el espacio del Frente Amplio ahora podrían preguntarse "qué está haciendo este ahora". "Los votantes de centro y moderados creo que tienen bastante claro quién es el presidente que mejor les va a representar y quién es el presidente que no ha sido capaz de representarle a lo largo de los últimos ocho años", ha contrapuesto, sin embargo.

No he visto a ningún socialista bailar después del debate. pic.twitter.com/HAEiQGGT7l — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 20, 2026

También Almeida ha ironizado con los bailes que los socialistas han venido protagonizando durante la campaña y con su marcada ausencia después del cara a cara. "Yo he visto que ha habido muchos bailes en redes de socialistas y después del debate no les vi bailar a ninguno", ha comentado.

Pese a la valoración favorable que ha hecho del debate, Almeida ha llamado a no dar por cerrada la campaña. Aunque ha considerado que el encuentro "consolida" las opciones de Feijóo y del PP, advierte de que no hay nada ganado y de que el trabajo debe continuar hasta el día de las elecciones generales. "Aquí el único examen que vale va a ser el del 29 de noviembre y hasta el 29 de noviembre tenemos que seguir trabajando igual o mejor incluso", ha recalcado.

Además, en relación con quienes están justificando la extraña actitud de Sánchez durante el cara a cara con una estrategia inspirada en la que Barack Obama utilizó en 2008, ha dicho: "A mí que me hablen de una estrategia de Obama en el año 2008 para justificar lo injustificable, pues ya nos da una idea de que están un tanto desconcertados por lo que pasó ayer en el debate".