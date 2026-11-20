La presidenta madrileña reconoce por primera vez en una entrevista concedida a Bloomberg que el ático que su Gobierno adquirió en Chamberí, cerca de la casa de su madre, por más de 6 millones de euros fue un error. "No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos", puntualiza Isabel Díaz Ayuso.

Fue El País el medio que informó en exclusiva de esta compra el pasado mes de julio. La publicación del periódico de Prisa coincidió con el peor incendio registrado en la Comunidad de Madrid y las explicaciones que tanto ella como su consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García, ofrecían a la prensa iban sufriendo modificaciones.

Finalmente, y a pesar de insistir en que la compra estaba plenamente justificada, el Ejecutivo regional decidió ponerlo a la venta. Ahí sigue pues no se ha encontrado todavía comprador, una situación que viene motivada, según la Comunidad de Madrid, por la exposición pública y la mala imagen que ha adquirido el inmueble.

A la vuelta del verano, el Gobierno madrileño decidió tras 50 días de polémica pasar al ataque contra la izquierda, que hizo de este asunto su principal baza de oposición a Ayuso, y publicó el expediente completo del ático en el portal de transparencia. En él se informan de las razones que llevaron a adquirir este ático por parte de Planifica y arrendarlo después a la Comunidad de Madrid por 3.000 euros al mes. Y entre ellas se reconocía por primera vez la necesidad de contar con un inmueble institucional, que tuviera una zona destinada a trabajo pero también un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o las propias autoridades de la Comunidad de Madrid.

Es decir, la documentación dejaba claro que no se compró para destinarlo a vivienda oficial de la presidenta, como sostenía la oposición, pero sí quedaba patente que no iba a servir exclusivamente como oficina durante unas obras en la Real Casa de Correos sino también como alojamiento temporal de autoridades del Gobierno madrileño.

No obstante, y pese a las explicaciones ofrecidas, la Comunidad dejaba sin respuesta una cuestión clave que tampoco despejaba la memoria del proyecto: por qué Planifica Madrid eligió precisamente ese inmueble, de 485 metros cuadrados y 99 de terraza, a escasa distancia de la residencia de la madre de Ayuso. Y quién dio la orden de adquirirlo.

El consejero de Presidencia insistió este viernes en que la compra, que ahora investiga el Tribunal de Cuentas, es "completamente legal". Pero la izquierda, que está de "corrupción hasta las cejas", "tiene que buscar algún tipo de escusa" y busca "fabricar casos" para desviar la atención.

"No soy libre en un Gobierno presidido por otra persona"

La presidenta madrileña también aborda otras cuestiones en la entrevista y despeja una duda que se abre paso en cada periodo electoral: ¿formará parte del Gobierno en caso de que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa? La respuesta es que no. Prefiere conservar su puesto en Madrid. "No soy libre en un Gobierno presidido por otra persona. Yo soy libre porque a mí el poder me lo han dado los ciudadanos en las urnas".

Ahora bien, no cierra la puerta a saltar al ruedo de la política nacional en un futuro. "Soy consciente de cuándo estoy en plena forma y cuándo algo me queda grande o me he cansado ", asegura. "Y si en el futuro hay otras labores, genial".