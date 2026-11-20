Ayuso y Vivas causan furor en Ceuta: "La democracia tiene una deuda con Isabel y nosotros se lo queremos reconocer"
La presidenta viajó este viernes a Ceuta dentro de su maratoniana gira electoral, donde fue recibida con auténtico cariño por los ceutíes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aterrizó este viernes en Ceuta en el marco de su maratoniana agenda de campaña electoral, que le llevó este jueves a visitar Barcelona y antes Segovia o Illescas (Toledo). “No sabéis la ilusión que tenía por venir”, reiteró en varias ocasiones. Y es que esta visita a la ciudad autónoma tenía especial importancia para la dirigente madrileña.
Desde el mismo momento en que aterrizó en Ceuta, Ayuso pudo percibir el cariño y la cercanía con la que le recibieron los ceutíes. Primero se trasladó al Palacio de la Asamblea, donde la jefa del Ejecutivo madrileño comunicó a Juan Jesús Vivas el mensaje de apoyo, esperanza y ánimo del pueblo de Madrid, la región capital de España, a sus más de 80.000 ciudadanos que desde hace 113 días sufren el deterioro de los servicios públicos, la seguridad y la convivencia, después de haber sido invadida el pasado 30 de julio por miles de personas procedentes de Marruecos, produciéndose una crisis migratoria sin precedentes.
La presidenta ofreció a su homólogo el conocimiento, la experiencia y las ideas del Gobierno regional para ayudar a recuperar la normalidad de sus ciudadanos después de las próximas semanas y después de las elecciones generales.Y es que Ayuso recordó todas las catástrofes que ha sufrido la región en estos años y que le ha tocado gestionar – pandemia, Filomena, danas, incendios...-. De todo ello, dijo, ha logrado adquirir una basta experiencia que le ha llevado a poner en marcha medidas contra las trabas burocráticas y contra la hiperregulación para facilitar la vida de los trabajadores, sobre todo de emprendedores y autónomos.
A las puertas del Palacio, Ayuso se paró con todas las personas que se acercaron a saludarla. “No perdáis la alegría”, pidió a los ceutíes a quienes ya había visitado en otras ocasiones en su vida. La presidenta se hizo fotos y se abrazó con los que se acercaron a mostrarle su cariño.
“La Guardia Civil, con la que hemos estado en Málaga, me ha pedido antes de despegar el helicóptero que os diera un abrazo enorme a todos y también a los policías y al presidente”, revelaría Ayuso después.
Tras el encuentro institucional, ambos mandatarios se trasladaron al hotel Puerta de África, donde se celebró el mitin de campaña, un día después del estrepitoso fracaso de Pedro Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo en el debate televisivo. El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, dejó constancia del cariño de la gente hacia Vivas y Ayuso. “Pido disculpas por el tiempo, pero os imagináis lo que es hoy en día ir andando con nuestro héroe y con la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Después, Vivas se deshizo en elogios hacia Ayuso. “Ella es la luz que ilumina muchos caminos, que ilumina muchos senderos de España; que ilumina muchos corazones. Porque es la personificación de esos valores tan importantes en política, y que aquí hemos tenido tan presentes este verano: representa valentía, dignidad y pasión”, dijo Vivas.
“Isabel es valiente, muy valiente, cuando no era fácil serlo”, continuó señalando Vivas. “Isabel se ha enfrentado a Pedro Sánchez y a todo su aparato de poder sin importale las represalias. Lo ha sufrido íntimamente y ha tenido, eso sí, la satisfacción del reconocimiento de todos los madrileños y de todos los españoles. Y nada más que hay que ir por la calle con ella para darse cuenta que la valentía tiene premio; que la valentía merece la pena”, añadió.
“Isabel es valiente y, además, es digna”, enfatizó Vivas. “Muy digna, porque no traiciona sus principios ni sus convicciones a cambio de nada”. También es “pasión; el sentido más noble de pasión: la pasión que uno puede sentir por su tierra, y por su gente. La pasión que uno puede sentir por España. La pasión que uno puede sentir por la libertad, que es la piedra angular de nuestra convivencia democrática”. En este punto Vivas afirmó que “la democracia española tiene una deuda pendiente con Isabel y nosotros hoy aquí en Ceuta se lo queremos reconocer”.
Después, Vivas pasó a recordar los escandalosos episodios vividos en verano, cuando el presidente del Gobierno “no quiso atender las llamadas insistentes y reiteradas de auxilio”; tampoco, “los informes que avisaban” de la invasión. Y ya durante la propia invasión “tomó dos decisiones: no actuar. Decidió que España no tenía que defenderse, protegerse, tratar de evitar la entrada masiva de cerca de 100.000 personas. Decidió poner nuestra integridad territorial en manos de Marruecos. Y la segunda tiene que ver con las vacaciones”. Sánchez se fue a La Mareta a pesar de reconocer que se había vulnerado la integridad territorial. “Es imperdonable”, lamentó Vivas.
“Me duele que el presidente del Gobierno haya puesto más interés en defender a Marruecos que en proteger nuestra integridad territorial y los derechos de los ceutíes. Me duele profundamente”, dijo también Vivas. Así las cosas, el presidente autonómico pidió no olvidar lo sucedido al ir a votar. “Apostemos por la salvación de Ceuta y de España”.
Por último, tomó la palabra Ayuso que, como viene siendo habitual en sus últimos mitines, arrancó leyendo los últimos escándalos del día. “Es importante recordar todos los días la cantidad de escándalos, decadencia y tramas que se van conociendo, que son tan graves y que en cualquier gobierno en Occidente, en una democracia liberal lo hubieran hecho caer. Pero son tantas, a tal velocidad, que la gran crisis, la vergüenza del día tapa la de la hora siguiente”, explicó.
La presidenta madrileña se pronunció también acerca del debate. “Ayer vimos a un líder que llega y a uno que se va” en un debate que, cuando hay “igualdad de condiciones”, sale a relucir la esencia del líder de los populares. “Se vio a un presidente (Feijóo) con solvencia, con rigor, el presidente que España se ha estado perdiendo estos tres años por muchos errores, entre ellos, dividir el voto”.
“Enfrente lo que hemos tenido es a un presidente (del Gobierno) que cuando no tiene trucos de trilero, tiene trampas, artificio, maquillaje, teleprónter, asesores… no tiene nada que contar, no tiene nada porque está todo vacío, porque se ha dedicado estos años a gestionar el poder y sus intereses personales. Eso es lo que hemos hecho: soportar a una persona que lo único que ha hecho ha sido como, su traje, llevar el marrón a todos los lados y a las urnas de cartón del PSOE, que eran del mismo color. Eso es todo trampa”, dijo.
Ayuso contó cómo muchas veces le cuestionan qué va a hacer sin Sánchez, su némesis en La Moncloa. “¿Que qué voy a hacer? No veo el momento” que se vaya, admitió. “Qué ganas de que se abra el cielo. Lo mandamos con un lazo donde quieran”, dijo.
Así las cosas, la presidenta pidió concentrar el voto en el PP y advirtió sobre ello antes de concluir su intervención. “Soy la primera que defiendo que hay que buscar acuerdos, pero lo que no se entendería es que después de lo que habéis vivido en Ceuta, que Juan Vivas a través de Rafa, no tenga un escaño en el Congreso de los Diputados”, señaló sobre la posibilidad de votar a Vox.
“Sería gravísimo, lo que necesitan es dividir aquí para que el voto no vaya y al final ese escaño no vaya ni para el PP ni para Vox y se lo quede el PSOE. ¿Os imagináis que el PSOE con lo que hemos vivido en España se quede con el escaño de Ceuta en el Congreso de los Diputados?”, se preguntó.
“Por eso, están con las leyes de nietos… cuatro escaños que nos dividen y volvemos a empezar como en el 2023. ¿Cómo se entendería que Juan Vivas no tuviera un escaño en el Congreso de los Diputados por Ceuta y lo tenga Sánchez? Esa es la trampa y por eso, ayer, todo el rato volvía con lo mismo, para dividirnos. Hay que concentrar en voto en el PP”, instó. Y concluyó: “Hemos traído un mensaje de ilusión y de alegría y de pasión, porque es como yo afronto todo. Así que cuando las cosas vienen más difíciles, y como Ceuta se defiende, vamos a estar aquí, insisto, todo el tiempo hasta que la ley y el orden lleguen a España entera”.