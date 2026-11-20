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“Enfrente lo que hemos tenido es a un presidente (del Gobierno) que cuando no tiene trucos de trilero, tiene trampas, artificio, maquillaje, teleprónter, asesores… no tiene nada que contar, no tiene nada porque está todo vacío, porque se ha dedicado estos años a gestionar el poder y sus intereses personales. Eso es lo que hemos hecho: soportar a una persona que lo único que ha hecho ha sido como, su traje, llevar el marrón a todos los lados y a las urnas de cartón del PSOE, que eran del mismo color. Eso es todo trampa”, dijo.