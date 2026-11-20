La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha calificado la finalización de las obras en el paseo central de la calle Alcalá como una "grandísima noticia" que permitirá tanto a los madrileños como a los visitantes contemplar de cerca una Puerta de Alcalá que hasta el momento permanecía "prácticamente intocable" al estar situada "en medio de una rotonda rodeada de tráfico".

Durante una comparecencia ante la prensa en la céntrica Puerta del Sol —donde ha presentado el dispositivo de seguridad diseñado para las fechas navideñas—, Sanz ha subrayado que existía una demanda histórica para facilitar el paso ciudadano hacia el monumento. "Estaba ahí en medio de una rotonda rodeada de tráfico, y ahora vas a poder pasar por debajo de los arcos y vivir el monumento", ha argumentado la dirigente municipal, quien ha recordado que el nuevo paseo será plenamente accesible desde la mañana del lunes.

"Ya dijimos desde el primer momento que no se trataba de un amplio bulevar en el centro, sino de una ampliación de aceras, sobre todo en los lados, que es donde más tránsito peatonal hay. Es lo que estaba demandando esa calle, y luego eso sí, poder tener ese paseo intermedio para poder hacer transitable la plaza", ha recalcado.

Respecto a las críticas suscitadas en torno al proyecto, Inmaculada Sanz ha remarcado que el proyecto viene "avalado" por la Unesco. En este sentido, ha restado trascendencia a las discrepancias al sostener que "la opinión es libre", incidiendo en que los trabajos han conseguido "poner en valor" uno de los entornos "más bonitos del mundo", como es la zona entre el Palacio de Cibeles, la calle Alcalá y la Puerta homónima, todo ello declarado Patrimonio de la Humanidad.