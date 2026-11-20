Madrid empieza a poner fecha al final de algunas de las obras que más están condicionando la movilidad de la ciudad. El túnel de Castellana Norte abrirá al tráfico una semana antes que el de la A-5, cuya puesta en servicio está prevista para el próximo 23 de diciembre. Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en la jornada 'Construyendo el Madrid del Futuro', organizada por Atresmedia en el Ateneo de Madrid.

De esta forma, el nuevo túnel del paseo de la Castellana estará disponible a mediados de diciembre, antes de que los conductores puedan volver a utilizar el tramo soterrado de la autovía de Extremadura. Almeida ha confirmado ambos plazos al repasar el estado de las principales actuaciones que tiene en marcha el Ayuntamiento y ha defendido que, pese a las molestias que generan los trabajos, la ciudad está avanzando hacia la finalización de varios proyectos.

"El 23 de diciembre se abre el túnel de la A-5 y la semana antes se va a abrir ya el túnel de Castellana Norte", ha señalado el alcalde, que también ha aprovechado para recordar que la actuación de Ventas está prácticamente terminada y que las obras del paseo de la calle Alcalá ya han finalizado.

"Son 14 millones de desplazamientos los que tenemos al día en la ciudad de Madrid, lo que da una idea de la envergadura del reto al que nos enfrentamos", ha explicado. En este contexto, ha reconocido que las obras complican los desplazamientos, aunque ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los madrileños.

La apertura de Castellana Norte supone un nuevo paso en un proyecto que ya había superado una de sus fases más importantes el pasado verano. El 7 de julio, durante una visita a los trabajos, Almeida ya adelantó que los conductores podrían utilizar la infraestructura en diciembre y confirmó que las obras avanzaban dentro del calendario previsto.

Por aquel entonces, la excavación estaba prácticamente terminada y las dos secciones del túnel ya se encontraban unidas. El grueso del trabajo bajo tierra había quedado atrás y los operarios centraban sus esfuerzos en los acabados interiores y en la instalación de los sistemas necesarios para que la infraestructura pudiera entrar en funcionamiento.

La actuación se desarrolla en el tramo comprendido entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Su objetivo es trasladar el tráfico a un recorrido subterráneo y dar continuidad al eje de la Castellana, manteniendo las conexiones con vías como la M-30, la M-607, la A-1 y la M-11.

El acceso sur se corresponde con el actual paso inferior que atraviesa la intersección con Sinesio Delgado, mientras que la salida norte se sitúa junto al Hospital La Paz, desde donde enlaza directamente con el Nudo Norte. Una vez abierto, permitirá que los vehículos atraviesen este tramo sin circular por la superficie que se está transformando.

La A-5 encara la última fase de los trabajos

Mientras Castellana Norte se prepara para abrir, cabe recordar que el soterramiento de la A-5 continúa condicionado por las actuaciones necesarias para conectar la nueva infraestructura con la M-30. De hecho, desde el pasado 10 de noviembre y hasta el 23 de diciembre permanece completamente interrumpida la conexión directa entre ambas vías, tanto en un sentido como en el contrario.

El corte, previsto durante 43 días, responde a los últimos trabajos de enlace entre las infraestructuras subterráneas. Aunque los conductores todavía pueden circular por la superficie de la autovía en obras, se mantienen dos carriles por sentido y queda anulada la transición directa hacia los túneles de la M-30.

Esta situación obliga a buscar recorridos alternativos, como el paseo de Extremadura o las vías de gran capacidad M-40, M-45, M-50 y R-5. Para reducir las complicaciones en los accesos a la capital, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de movilidad junto al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con un incremento escalonado de los servicios de transporte público urbanos e interurbanos.