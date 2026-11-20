La polémica por la foto del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, junto a su pareja en un hospital privado de Móstoles copó buena parte del foco informativo de este jueves. El también cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid defendió públicamente su presencia allí y aseguró que no existe contradicción alguna por arremeter con dureza contra la sanidad privada y ser, a la vez, usuario de la misma.

Según él, hacía "lo que le daba la gana" en ese centro privado. "Porque nosotros no cuestionamos a la gente que va a la sanidad privada, les cuestionamos a ustedes por destruir la sanidad pública y obligar a la gente a ir a la privada", dijo mientras los suyos aplaudían enfervorecidos.

"En segundo lugar, almas de cántaro, yo no consumo sanidad privada, yo estaba allí como acompañante de mi pareja", aseguró Delgado, que pasó a exponer públicamente la dolencia que tiene su novia - "una afección en las vértebras cervicales"-. Según denunció, los tiempos de espera en la sanidad pública hicieron que ella optara por acercarse a un centro privado.

El PP de Isabel Díaz Ayuso recuperó después una entrevista que Delgado concedió en 2025 a Euprepio Padula en el podcast El Círculo Independiente. "Emilio Delgado, nominado a mejor autozasca del año", resumen los populares.

Emilio Delgado, nominado a mejor autozasca del año. pic.twitter.com/Bses93KYvp — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 19, 2026

En ella, el entrevistador lamentaba, en su primera pregunta al diputado de Más Madrid, que el ascensor social que permite a una persona de orígenes humildes prosperar y alcanzar sus metas en la vida se había roto, "o por lo menos hay que ponerle un poco de aceite". La respuesta de Delgado fue la siguiente:

"La derecha lleva diciéndonos que España se rompe más de una década y en algo tiene razón y es que algo se ha roto en nuestra sociedad. Creo que la línea de ruptura no es horizontal entre comunidades autónomas o territorios sino que tiene más que ver con una ruptura vertical, de unos españoles con otros. Hay algunos españoles que se han emancipado del resto, no les afecta que se privatice la sanidad porque tienen médicos privados; no les afecta que se privatice la educación porque tienen buenos colegios privados; o no les afecta que se dispare el precio de la vivienda porque muy posiblemente tengan muchos pisos para poder alquilar", señaló entonces.

"Y luego tenemos a otros españoles que se levantan, trabajan, trabajan, trabajan y no llegan y no es suficiente, y autónomos y pequeños empresarios, y no es suficiente y no llegan. Claro, esto es un puñetazo sobre el discurso de la meritocracia porque qué mérito tiene ganar la partida cuando partes de una posición de privilegio", añadió.

"Para corregir esas desigualdades están las políticas públicas", dijo Delgado a pesar de que forma parte de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que lleva ocho años en La Moncloa. "Y lo que nos preocupa enormemente es que esas políticas públicas están operando para consolidar una situación de injusticia". Se refería, claro está, a las implementadas por la Comunidad de Madrid y no a las de un Ejecutivo que lleva toda la legislatura aferrado al poder a pesar de no poder aprobar unos presupuestos para llevarlas a cabo.

En este sentido, criticó que en la región se "estrangule la oferta pública para generar el espacio suficiente al sector privado". Para Delgado, "esto no es colaboración público-privada, esto es otra cosa, es que tenemos al enemigo trabajando dentro y el que se tenía que hacer cargo de los presupuestos públicos para gestionarlos en base a criterios de eficacia, lo que está haciendo es ponerlos a disposición de intereses privados".