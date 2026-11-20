El tradicional espectáculo de Cortylandia regresa este viernes 20 de noviembre a la fachada de El Corte Inglés de Preciados con una nueva historia en una auténtica estación de invierno. Montañas nevadas, telesillas, telecabinas y hasta una fiesta navideña en un hotel de montaña forman parte de una propuesta pensada para reunir a niños y adultos frente a uno de los escenarios más reconocibles de estas fechas.

La apertura de Cortylandia coincide en el mismo fin de semana con otro de los momentos que marcan el comienzo de la Navidad en la capital. Mañana sábado, a las 19:00 horas, tendrá lugar el encendido de todas las luces de Madrid, que estará protagonizado por cinco niños de Ceuta, encargados de pulsar el botón que encenderá el recorrido de las luces.

La edición de este año de Cortylandia, la número 48, lleva por título Estación Invernal y estará compuesta por un paisaje alpino iluminado por una luna llena y un cielo estrellado de Nochebuena. El espectáculo recrea un ambiente de montaña en el que no faltan las actividades propias del invierno: hay descensos por pistas de esquí, snowboard, patinaje sobre hielo y paseos en telecabina. Todo ello acompañado de música y diferentes movimientos que mantienen el escenario en constante actividad.

Uno de los elementos centrales de esta edición es el Gran Hotel Panorámico, un refugio de montaña que ocupa un lugar destacado en la escenografía. A través de su gran cristalera se puede contemplar una elegante celebración navideña, mientras que en el exterior los personajes disfrutan de las diferentes aventuras que ofrece esta particular estación de esquí. La nieve, la amistad y la diversión sirven de hilo conductor de una historia que busca recrear el ambiente de las fiestas sin perder el humor y los detalles pensados para los más pequeños, describe la propia web.

Pero detrás de esta estampa invernal hay también un importante despliegue técnico. La instalación alcanza los 40 metros de longitud y los 16 metros de altura, unas dimensiones que permiten reunir diferentes escenarios y personajes en una misma fachada. En total, participan 30 figuras que protagonizan más de 50 movimientos sincronizados. La iluminación, la música y los efectos también forman parte de una puesta en escena diseñada para dar vida a cada rincón de esta estación navideña.

Varias de las figuras que protagonizan más de 50 movimientos sincronizados

Cuándo se puede ver y cuáles son sus horarios

Los pases, gratuitos para todo aquel que quiera acercarse, se reparten en diferentes turnos de la mañana y la tarde, aunque hay algunas fechas con horarios especiales y dos jornadas en las que no habrá representación.

De lunes a domingo, los pases están programados a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas por la mañana. Por la tarde, las funciones tendrán lugar a las 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que el calendario contempla algunas excepciones. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero únicamente habrá pases de mañana, a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas. Por su parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero no se celebrará ninguna representación.

La programación incluye también una primera franja del 20 al 28 de noviembre, con pases únicos a las 20:00 horas. El último día para disfrutar de Cortylandia será el 5 de enero de 2026, por lo que el espectáculo acompañará las celebraciones navideñas durante buena parte de las próximas semanas.

Dónde está Cortylandia y cómo llegar

El escenario vuelve a instalarse en el mismo lugar de los últimos años: la fachada posterior de El Corte Inglés de Preciados-Callao, situada en pleno centro de Madrid, en la calle de Preciados. Su ubicación permite llegar mediante diferentes opciones de transporte público, algo especialmente útil teniendo en cuenta la afluencia de personas que suele concentrarse en esta zona durante las fiestas.

La opción del metro cuenta con dos paradas cercanas: Callao, a la que llegan las líneas 3 y 5, y Sol, conectada con las líneas 1, 2 y 3. También se puede utilizar Cercanías, con las estaciones de Sol y Gran Vía.

Para quienes prefieran el autobús, las líneas disponibles son la 001, 1, 2, 3, 46, 74, 75, 146, 147, 148, M3, N16, N18, N19, N20 y N21.

Conviene tener presente que Cortylandia se encuentra en una de las zonas más concurridas de la capital, especialmente durante las fechas navideñas. La circulación y la afluencia de visitantes pueden afectar a los desplazamientos, por lo que elegir el transporte público puede ser la mejor alternativa para llegar hasta Preciados.