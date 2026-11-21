Isabel Díaz Ayuso ha cargado este sábado contra lo que ha denominado el "perronismo", una forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez que, según ha denunciado, consiste en "no ayudar a nada, ir contra todo y culpar siempre a los demás". La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional ha advertido de que esta estrategia está provocando una "pérdida de libertad" y una "decadencia" que se extienden por España de manera paulatina.

Durante un acto de campaña celebrado en Las Rozas, en el que estaba acompañada por el expresidente José María Aznar, Ayuso ha comparado las actuaciones del Ejecutivo con las del peronismo argentino y ha asegurado que sus campañas son "idénticas y clavadas". "Hacen lo mismo siempre", ha señalado antes de referirse a la situación de Ceuta como ejemplo de un problema que, en su opinión, afecta al conjunto del país.

"Lo que hemos visto en Ceuta, insisto, está pasando en España entera, a sorbos: la invasión, la decadencia, la soledad de los españoles", ha afirmado. La dirigente popular ha relacionado esta situación con lo que considera el abandono de las responsabilidades del Gobierno en cuestiones fundamentales, como las fronteras, la seguridad y la soberanía nacional.

En este sentido, ha criticado que, mientras se producen problemas que afectan a los ciudadanos, el presidente del Gobierno se encontrase de vacaciones en La Mareta. También ha denunciado la existencia de una "peligrosísima soledad internacional" y ha advertido de que los españoles no deberían necesitar sufrir directamente las consecuencias de las decisiones del Ejecutivo para comprender la gravedad de la situación.

"La mafia tiene que llamar a tu puerta, te tiene que pasar algo, como les ha pasado a los ceutíes, para darte cuenta de que no estamos en manos de un Gobierno normal y que lo que está viviendo España no es normal", ha afirmado.

Ayuso ha insistido en que los ciudadanos no deben acostumbrarse a este deterioro progresivo. "No nos podemos acostumbrar a esto", ha subrayado, antes de advertir de que no es necesario ser víctima de un accidente o de un incendio para comprender cómo funciona el "perronismo". A su juicio, su estrategia consiste en "no ayudar a nada, ir contra todo y culpar siempre a los demás", una dinámica que ha definido como "la estrategia de la carcoma que está acabando con España entera".

La presidenta madrileña ha vinculado esa forma de gobernar con la pérdida de libertad y la decadencia, dos fenómenos que, según ha explicado, avanzan de manera silenciosa: "Penetra a sorbos, poco a poco, sin darte cuenta".

La "garrapata" socialista en Andalucía

Durante su intervención, Ayuso también ha querido aclarar sus recientes palabras sobre Andalucía, después de que, según ha denunciado, se intentara presentar sus declaraciones como un ataque a los andaluces. La presidenta ha asegurado que se refería precisamente a que la comunidad autónoma consiguió desprenderse de los gobiernos socialistas después de décadas de administraciones del PSOE.

"Yo hablaba de cómo Andalucía se quitó esa garrapata de encima", ha explicado. Ayuso ha utilizado esa expresión para describir lo que considera los efectos de las políticas socialistas sobre la actividad económica y la iniciativa individual. "Esa garrapata te quita la energía, te absorbe tu vitalidad, tus ganas de emprender", ha afirmado. En su opinión, los gobiernos socialistas generan un entorno de trabas administrativas y dificultades burocráticas que termina desincentivando tanto la contratación como la actividad empresarial.

La dirigente popular ha descrito cómo, a su juicio, esa situación acaba afectando incluso a la capacidad de iniciativa de los ciudadanos: "Llega un momento en el que ya no quieres ni pensar por ti mismo, ni actuar por ti mismo, ni hacer nada, porque todo son problemas".

Para ilustrar su denuncia, Ayuso ha recurrido a las quejas que, según ha contado, recibe habitualmente de empresarios que quieren ampliar sus plantillas, pero encuentran dificultades para hacerlo. "Cuántos empresarios no nos dicen: yo querría contratar más gente, es más, necesito gente, pero es que es un problema", ha señalado.

La presidenta madrileña ha atribuido esas dificultades a la proliferación de nuevas normas y obligaciones administrativas. "Cada vez que contrato siempre viene una nueva normativa absurda, una idea, una ocurrencia, ideología que sesga mi vida cotidiana", ha lamentado.

Aznar: "Necesitamos un Gobierno muy fuerte"

Por su parte, José María Aznar ha avisado de que Pedro Sánchez demolerá la Constitución y concederá el "reconocimiento nacional" a sus socios independentistas si consigue ganar las elecciones del 29 de noviembre y repetir Gobierno. En su opinión, las próximas elecciones son "las más importantes de los últimos 50 años" en España porque se está poniendo en cuestión "el sentido de la Transición y la continuidad histórica de España".

Aznar ha explicado que Sánchez consiguió formar gobierno en 2023 porque lo "compró" con "una amnistía a los golpistas catalanes" y prometiendo "a los antiguos terroristas de ETA, hoy llamados Bildu, sacar a todos los presos que estaban en las cárceles a la calle".

Ahora, tras esas concesiones en 2023, Aznar asegura que Sánchez "sólo puede hacer una cosa", que es el "desmontaje total" de la Constitución con el "reconocimiento nacional de aquellos cuyo voto necesita para estar en el Gobierno" y, por ende, la descomposición de la "continuidad histórica" del país.

"La Constitución será demolida, la unidad histórica de España desaparecerá porque habrá una confederación de naciones ibéricas y además la convivencia entre los españoles se va a poner en peligro", ha aseverado durante su intervención.

El expresidente ha enfatizado que España no se merece ese destino y que los españoles no están dispuestos a consentir que se cometa "semejante barbaridad", para lo que ha pedido concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo, ya que "necesitamos un Gobierno muy fuerte, no nos podemos enfrentar a esos desafíos con un Gobierno condicionado".

