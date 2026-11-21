Una "profesora" participante en la manifestación del 20 de noviembre que forma parte de la huelga indefinida de la educación madrileña ha denunciado en una entrevista en La Séptima que las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación impiden a los docentes expresar opiniones en las aulas e incluso impartir determinados contenidos del temario.

La docente ha llegado a afirmar que no pueden enseñar a Miguel de Unamuno o Gabriel Celaya, una acusación que ha sido desmentida posteriormente por otro profesor y por la propia consejera de Educación Zarzalejo, que asegura que no existe ninguna prohibición al respecto.

La entrevista se produce en plena escalada del conflicto educativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades haya difundido instrucciones para garantizar la neutralidad institucional y docente en los centros públicos. La normativa establece límites a la utilización de las aulas, los recursos escolares y los alumnos para promover posicionamientos políticos o sindicales, pero no prohíbe impartir los contenidos curriculares.

La profesora denuncia "políticas fascistas" y asegura que no pueden enseñar a Unamuno

Durante la entrevista, la periodista preguntó a la "docente" por las instrucciones de la Consejería, que, según dice, establecen que los profesores no pueden manifestar posicionamientos ideológicos ante los alumnos en el contexto del conflicto. La respuesta de la huelguista fue la siguiente: "Es una orden totalmente fascista, represiva, incongruente, incongruente con el derecho a huelga. Es increíble, o sea, parece mentira que esto se dé a una democracia. Es contra todo el derecho del trabajador".

"Es una orden fascista. No podemos ni siquiera utilizar discursos que están en el temario. No podemos dar a Unamuno o Celaya". Los profesores estallan contra las medidas de Ayuso. #LaDiana20nov pic.twitter.com/yOCq38SKfa — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 20, 2026

La profesora también denunció que no pueden utilizar símbolos relacionados con las protestas y sostiene que las restricciones afectan incluso a los contenidos educativos: "No podemos utilizar nada, las medidas represivas son increíbles. La camiseta verde ya es censurada, nos están censurando cualquier cosa. No podemos ni siquiera utilizar discursos que están dentro del temario. No podemos dar a Unamuno, no podemos dar a Celaya".

Esta afirmación es la que ha provocado la reacción de otros docentes, que niegan que la Consejería haya prohibido enseñar a estos autores en los centros madrileños.

Un profesor desmiente que esté prohibido enseñar a Unamuno o Celaya

Miguel Salas, profesor, ha respondido directamente a la afirmación de la huelguista y ha negado que exista una prohibición de impartir Literatura relacionada con estos autores: "Ojo. Es absolutamente falso que en Madrid los profesores de Literatura de Secundaria y Bachillerato no podamos dar a Unamuno o a Celaya. Repito: absolutamente falso".

Ojo. Es absolutamente falso que en Madrid los profesores de Literatura de Secundaria y Bachillerato no podamos dar a Unamuno o a Celaya. Repito: absolutamente falso. https://t.co/maoEjR4f8A — Miguel Salas Díaz (@MiguelSalasDiaz) November 21, 2026

Las instrucciones de la Consejería no establecen una prohibición de enseñar autores, obras o contenidos incluidos en el currículo. Lo que regulan es el uso de la actividad lectiva para promover reivindicaciones, posicionamientos ideológicos o campañas relacionadas con el conflicto.

Zarzalejo recuerda que las aulas deben estar libres de propaganda

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, también ha respondido a las acusaciones de censura y ha defendido que la neutralidad de las aulas es una obligación legal: "A mí me sorprende que se esté hablando de censura, que se esté hablando de que queremos silenciar a nadie, cuando la neutralidad de las aulas es una obligación legal que impone la ley orgánica del derecho a la educación y que ha existido siempre".

"Lo único que estamos recordando en estas instrucciones es que las aulas tienen que estar libres de cualquier ideología. Un aula no se puede convertir en un mitin y una tutoría no se puede convertir en un espacio de propaganda partidista ni de parte de absolutamente ninguna reivindicación", ha apuntado la consejera madrileña.

Es sorprendente que algunos hablen de censura. La neutralidad en las aulas es una obligación que impone la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y que siempre ha existido. La @ComunidadMadrid solo está recordando que las aulas deben estar libres de cualquier ideología. Una… pic.twitter.com/zSsVGy5urM — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) November 21, 2026

Las instrucciones también restringen el uso de plataformas educativas, páginas web, redes sociales y correos corporativos de los centros para difundir manifiestos o posicionamientos de parte. Asimismo, establecen límites a la colocación de pancartas, carteles y símbolos en las instalaciones escolares cuando puedan transmitir una adhesión institucional a alguna de las posiciones enfrentadas.

La Consejería distingue estas limitaciones de los derechos de los trabajadores. Los docentes mantienen sus derechos de huelga, libertad sindical, expresión y libertad de cátedra. Los sindicatos pueden utilizar los tablones habilitados, celebrar reuniones y enviar comunicaciones laborales dirigidas exclusivamente al personal.

La profesora reivindica a Durruti en el 20-N y carga contra Zarzalejo

En otro momento de la entrevista en La Séptima, la periodista preguntó a la docente por el significado del 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora la muerte de Francisco Franco y que coincide también con la de José Antonio Primo de Rivera.

La huelguista respondió reivindicando a Buenaventura Durruti, dirigente anarquista: "Más que nada quiero recuperar la muerte de Durruti. Hoy no hay nada que celebrar sino que llorar la muerte del compañero Durruti. No sé lo que pasó el 20-N, no quiero saberlo más que la muerte de Durruti, ese es nuestro compañero".

La profesora insistió después en que, a su juicio, Madrid está viviendo políticas fascistas: "Desde luego compañera, estamos viviendo políticas fascistas que parece increíble en 2026".

La entrevista también recoge la pancarta que los huelguistas han exhibido contra la consejera, en la que han sustituido la imagen de José Luis Martínez-Almeida por la de Zarzalejo: "Es una pancarta que fue portada de la revista Mongolia y en vez de Almeida pues hemos cambiado de la cara por Zarzalejo. Es lo que procede ahora mismo en la educación, que son las grandes lacras de la educación, que si hay garrapatas son ellas".

Preguntada por el significado del término, la profesora respondió: "Parece ser que somos chupasangres de la educación pública cuando realmente los políticos sí que son chupasangres". "Es una ironía que nos lo llamen ellos. Es increíble, es indignante y es la realidad que tenemos, fascista en todo caso", finalizó su discurso.