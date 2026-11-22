La estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor vuelve a estar en el punto de mira y no por los retrasos habituales de la alta velocidad. Las últimas lluvias que han caído sobre la capital han dejado al descubierto las goteras que afectan a distintas zonas de las instalaciones, donde los trabajadores han tenido que colocar cubos para recoger el agua que se filtra del techo. Todo ello pese a los 560 millones de euros que Adif ha destinado a unas obras de ampliación y renovación que se han prolongado durante años y que pretendían modernizar por completo la estación.

Los propios usuarios han comenzado a denunciar lo que está ocurriendo a través de las redes sociales, donde han compartido imágenes de las filtraciones y de los recipientes colocados para evitar que el agua se acumule en el suelo. Sin embargo, el problema no se limita a las goteras. Libertad Digital ha podido comprobar que una de las salidas de emergencia de la estación permanece cerrada, delimitada con una valla y cintas de emergencia. En el interior de este acceso se pueden observar varios cubos azules colocados para recoger el agua que cae del techo.

Una situación llamativa porque el cierre de una salida de emergencia plantea problemas sobre las condiciones de seguridad y evacuación de una estación por la que transitan millones de viajeros cada año. La estación registró en 2025 un récord de 46,2 millones de viajeros, según los datos de Adif.

Una reforma de 560 millones

Las obras de ampliación y renovación de Chamartín-Clara Campoamor han supuesto una inversión total de 560 millones de euros por parte de Adif. El proyecto, que arrancó en 2022, buscaba ampliar la capacidad de la estación, modernizar sus instalaciones y adaptarlas al incremento del tráfico ferroviario.

Entre las principales actuaciones se encontraba la ampliación de las vías de alta velocidad, que han pasado de seis a doce, así como la renovación del vestíbulo principal y la creación de nuevos accesos para los viajeros de Cercanías.

Adif destacó que la reforma había permitido prácticamente duplicar la superficie del edificio de viajeros. En concreto, el nuevo vestíbulo principal alcanza cerca de 18.000 metros cuadrados y forma parte de una actuación que ha elevado hasta los 26.900 metros cuadrados los espacios destinados a los ciudadanos, según los datos difundidos por el gestor ferroviario.

"Esto es así siempre que llueve"

Libertad Digital ha podido hablar con un matrimonio que frecuenta habitualmente la estación, ya que vive en Valencia y viaja con frecuencia a Madrid. Ambos han explicado que no es la primera vez que se encuentran con esta situación cuando llegan las lluvias.

"Esto es así siempre que llueve", han señalado, antes de mostrar su indignación por el hecho de que las instalaciones sigan presentando estos problemas después de una reforma de semejante envergadura. "Es un despropósito", han lamentado.

Los viajeros también han apuntado a los problemas que vienen arrastrando los usuarios del ferrocarril en los últimos tiempos. "Si no es una cosa es otra, entre los retrasos de los trenes y las condiciones de la estación…", han criticado.

Adif evita dar explicaciones a Libertad Digital

Ante esta situación, Libertad Digital se ha puesto en contacto con Adif para conocer el origen de las filtraciones, las medidas previstas para solucionar los desperfectos y los motivos por los que una de las salidas de emergencia permanece cerrada.

Sin embargo, el gestor ferroviario no ha ofrecido declaraciones a este medio y ha derivado las consultas a su página web, concretamente a los apartados habilitados para formular sugerencias y resolver dudas.