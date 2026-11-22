La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de jalear las huelgas educativas en Madrid para vengarse de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y ha denunciado que el Gobierno central pretende utilizar políticamente a los alumnos y profesores en vísperas de las elecciones generales del 29N.

Durante un mitin este domingo en Alcalá de Henares, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, Ester Muñoz y la alcaldesa Judith Piquet, Ayuso ha cargado contra el presidente del Gobierno por su anuncio de enviar un requerimiento a la Comunidad de Madrid para revocar las instrucciones sobre neutralidad docente durante la huelga educativa.

La dirigente popular ha acusado a Sánchez de amenazar de nuevo a la región y de alentar las protestas, que ha calificado de "las huelgas educativas más feroces que se recuerdan y más violentas". En su opinión, el jefe del Ejecutivo actúa por "venganza" contra Zarzalejo, a quien ha señalado por llevar a Begoña Gómez a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su relación con la Universidad Complutense.

Ayuso acusa a Sánchez de utilizar a los alumnos

Ayuso ha criticado que el presidente del Gobierno utilice la educación con fines políticos y ha acusado a Moncloa de intentar "retorcer la opinión pública" durante los días previos a las elecciones. "Hay que ser cobarde para utilizar la educación de todos los niños, dejar a los alumnos de la PAU sin clases fundamentales para su futuro porque ha decidido que no va a haber paz en las aulas de Madrid", ha afirmado.

El cobarde del presidente jalea el "No habrá paz en las aulas de Madrid", utilizando a los alumnos de manera irresponsable y torpe. Una huelga política para vengarse de la consejera y de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/8qh9NGuv6h — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 22, 2026

La presidenta madrileña ha censurado también que Sánchez, según su interpretación, esté alentando a los jóvenes a participar en las protestas y ha reprochado que se utilice a profesores y alumnos con fines partidistas. "Qué vergüenza que un presidente de la nación llame a lo más importante que tiene, a su juventud, a las barricadas", ha señalado, antes de acusarle de acosar y dictar a los docentes.

Defiende la neutralidad en los centros educativos

La presidenta regional ha defendido las instrucciones remitidas a los centros públicos no universitarios para garantizar la neutralidad durante la huelga y ha insistido en que los alumnos y sus familias no deben recibir orientación política desde las aulas. "Lo único que se pide es que haya neutralidad en los colegios y en los institutos", ha afirmado Ayuso, que ha reivindicado también la calidad educativa de la región y sus resultados en los informes PISA.

La dirigente popular ha asegurado que Madrid reclama el cumplimiento de una ley socialista que, según ha indicado, impide utilizar ideológicamente las aulas con fines políticos. Asimismo, ha cuestionado al presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, al recordar que, según sus palabras, en una reciente huelga utilizó a los Mossos d'Esquadra para intentar infiltrarse y reventar las protestas de sindicatos afines.

Ayuso ha insistido en que la huelga tiene un componente político y ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, ya no trate de ocultarlo. La presidenta madrileña ha vinculado las movilizaciones con el enfrentamiento entre el Gobierno central y su Ejecutivo autonómico por las instrucciones de neutralidad docente. "No habrá paz en las aulas de Madrid, pero va a haber una gran rebelión en las urnas", ha concluido.

Educación niega la censura

En plena huelga indefinida de la educación madrileña, una docente manifestante denunció en La Séptima que las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación son "fascistas" y censuran a los profesores al impedirles llevar camisetas verdes, expresar opiniones o enseñar a autores del temario como Miguel de Unamuno y Gabriel Celaya.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido rotundamente desmentidas tanto por otro profesor como por la consejera Mercedes Zarzalejo. La normativa autonómica no prohíbe ningún contenido curricular, sino que recuerda la obligación legal de mantener la neutralidad ideológica en las aulas, evitando que la actividad lectiva o los canales institucionales se utilicen como espacios de propaganda política o sindical.

Finalmente, la Consejería aclara que estas medidas regulan únicamente el uso de las instalaciones y recursos públicos para evitar adhesiones partidistas, respetando íntegramente el derecho a huelga, la libertad de cátedra y la actividad sindical en los espacios habilitados para el personal.