Una incidencia técnica en el tren que conecta la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la Terminal 4 Satélite (T4S) está provocando retrasos y largas colas entre los pasajeros, que están teniendo que recurrir a autobuses para realizar el trayecto. La incidencia afecta al servicio operado por Alstom y ha obligado a reducir la frecuencia habitual del tren y a reforzar el transporte alternativo por carretera.

Autobuses para cubrir el trayecto entre terminales

Aena ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio entre la T4 y la T4S se está prestando con autobuses debido a una incidencia técnica. Posteriormente, ha actualizado la información para señalar que el tren mantiene una frecuencia inferior a la habitual y que el servicio se ha reforzado con autobuses.

Los pasajeros están reportando largas colas en las zonas de espera para poder realizar los desplazamientos entre ambas terminales, lo que está complicando el tránsito de viajeros.

Atrapados en la T4S tras la caída del servicio de trenes internos del aeropuerto. @aena pic.twitter.com/AagSBLWo1O — Adrián Naranjo (@asanjuantv) November 22, 2026

Recomiendan acudir con antelación a los vuelos internacionales

El aeropuerto ha recomendado, en un primer comunicado emitido sobre las doce de la mañana, a los pasajeros que tengan que embarcar en vuelos internacionales desde la T4 Satélite que acudan con tiempo suficiente para evitar posibles problemas derivados de la incidencia.

Aena advertía de que el servicio se estaba realizando mediante autobuses y pedía a los viajeros que tuvieran que desplazarse a la T4S que acudieran con antelación. Alrededor de una hora y media más tarde, el aeropuerto actualizaba la información para indicar que el tren circulaba con menor frecuencia de la habitual y que se había reforzado el servicio de autobuses.

El operador del tren entre la T4 y T4S, Alstom, sigue trabajando para normalizar el servicio, que ya opera en uno de los sentidos. El #Aeropuerto agradece a compañías aéreas, agentes handling, FFCCSE y a todo el personal su colaboración para que la afección a los pasajeros sea… https://t.co/75K7WC8HS9 — Aena (@aena) November 22, 2026

La compañía aeroportuaria ha señalado que está trabajando con Alstom para solucionar el problema técnico que afecta al tren de conexión entre las dos terminales. Mientras el servicio se recupera, las colas siguen siendo interminables y muchos pasajeros podrían tener dificultades para llegar a la puerta de embarque de sus vuelos en el tiempo necesario.

Por otro lado, AENA ha agradecido a compañías aéreas, agentes de handling, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y a todo el personal "su colaboración para que la afección a los pasajeros sea la mínima posible".

Qué es el Automated People Mover

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuenta en sus instalaciones subterráneas con una línea de tren poco conocida pero esencial para los viajes internacionales: el APM (Automated People Mover). Esta lanzadera funciona como un puente rápido que conecta la Terminal 4 (T4) con su Terminal Satélite (T4S), facilitando el tránsito de pasajeros sin necesidad de conductor gracias a sus 19 vehículos automáticos e independientes.

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Inaugurado en 2006, este sistema de transporte opera de forma ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año. En apenas cuatro minutos, los trenes recorren los 2.100 metros de túnel que separan ambos edificios, agilizando considerablemente la movilidad interna de una de las infraestructuras aeroportuarias más grandes del país.

El acceso a este servicio está estrictamente restringido a los viajeros que dispongan de una tarjeta de embarque con salida o llegada en la T4S. Según detalla el propio aeropuerto, esta terminal satélite está reservada para vuelos internacionales fuera del espacio Schengen operados por compañías de la T4 —como Air Canada, Air China, Air India, Singapore Airlines o TAP Portugal—, convirtiendo al APM en un paso obligado para quienes cruzan fronteras desde Madrid.