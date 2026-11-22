Un hombre ha fallecido este domingo por la mañana después de que una rama de árbol cayera sobre el vehículo en el que circulaba por la M-30, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente se ha producido alrededor de las 11:00 horas en el kilómetro 2 de la vía de circunvalación en su zona noreste, cuando el turismo transitaba por la calzada lateral.

A causa del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del coche. Varias personas que se encontraban en el lugar se detuvieron para prestar auxilio antes de la llegada de los servicios de emergencia, entre ellas un bombero del Ayuntamiento de Madrid fuera de servicio, quienes emplearon una radial para abrir un hueco, liberar espacio y realizarle un control cervical.

📍Km 2 M-30

👉🏻Cae una rama de árbol sobre un turismo que circula por la calzada lateral. Su conductor queda atrapado. Es liberado por las primeras personas que paran, entre ellas un bombero fuera de servicio. 👉🏻@SAMUR_PC realiza reanimación sin éxito y confirma el fallecimiento. pic.twitter.com/zhT3XdXURK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 22, 2026

Más de 30 minutos de reanimación sin éxito

Una vez que los sanitarios de Samur-Protección Civil colaboraron en la extracción del herido del interior del turismo, comprobaron que presentaba una parada cardiorrespiratoria derivada de un traumatismo craneoencefálico severo.

Los equipos médicos practicaron maniobras de reanimación avanzada durante más de 30 minutos, pero no lograron revertir la parada y tuvieron que confirmar el fallecimiento en el lugar. Asimismo, una psicóloga de Samur-Protección Civil atendió a las personas que intervinieron en un primer momento antes de la llegada de los recursos de emergencia.

Retirada de la rama y regulación del tráfico

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se encargaron de asegurar la zona y retirar de la calzada los restos de la rama caída. Por su parte, agentes de la Policía Municipal señalizaron el suceso, regularon la circulación en el tramo afectado y elaboraron el correspondiente atestado.