Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a los bulos para su campaña electoral, en esta ocasión acusando al Partido Popular de ejercer la censura. Ha sido a cuenta de una polémica en el Ayuntamiento de Pinto, en Madrid, ya que el presidente del Gobierno se hizo eco en sus redes sociales e incluso en uno de sus mítines de las denuncias de una compañía teatral que aseguraba que el Consistorio había retirado cinco obras de su programación por motivos ideológicos y hasta llegó a presentar el episodio como un ataque a Federico García Lorca y a la cultura.

Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PP y un partido local, ha emitido un comunicado desmintiendo esas acusaciones y ha aclarado que ninguna de las representaciones estaba contratada ni formaba parte todavía de la programación de 2027, que de hecho está todavía elaborándose.

La reacción de Sánchez se produjo después de que elDiario.es, el periódico dirigido por Ignacio Escolar, se hiciera eco de la denuncia de la compañía El Aedo Teatro, que acusó al Gobierno municipal, del Partido Popular, de eliminar cinco espectáculos de la programación del Teatro Francisco Rabal. Entre ellos figuraba Poeta perdido en Nueva York, una obra inspirada en la poesía de Lorca. También se encontraban El hijo de la cómica, protagonizada por José Sacristán; Libres, de Teatro del Barrio; El verdugo, de El espejo negro, y La reina brava, de Las Niñas de Cádiz.

Se da la circunstancia de que Sánchez hacía esta denuncia el mismo día en el que se impedía la entrada de los profesionales de Libertad Digital en el mitin de Tenerife en el que él mismo participaba, lo que es, eso sí, un escandaloso caso de censura informativa.

"No estaban contratadas ni programadas"

En su nota, el Consistorio ha explicado que "no se ha cancelado ninguna obra de teatro, toda vez que las mismas no estaban contratadas ni programadas", al igual que el resto de espectáculos previstos para 2027. La programación anual, insistió, se encuentra todavía "en fase de estudio" y permanece abierta a nuevas contrataciones.

El Ayuntamiento también rechaza que exista una política de censura contra el dramaturgo granadino y aporta en su comunicado varios ejemplos que contradicen el relato difundido por Sánchez. Así, recordó que la reapertura del Teatro Francisco Rabal en 2026 se celebró precisamente con Poncia, un montaje protagonizado por el personaje de La casa de Bernarda Alba.

Además, el Consistorio subrayó que el poeta también fue protagonista del Ciclo de Música Sacra de 2024, recuperado durante esta legislatura después de ocho años sin celebrarse. A ello se suma que la Feria del Libro de Pinto de 2027 estará dedicada a Lorca y a los autores de la Generación del 27, coincidiendo con el centenario de esta última.

Además, y siempre según el comunicado del Consistorio, la respuesta municipal no se ha limitado a un desmentido: tras conocer el comunicado de la compañía teatral, el Ayuntamiento asegura que se ha puesto en contacto con todas las productoras implicadas para convocar una reunión urgente y estudiar la posible inclusión de estas u otras obras en la programación. También quiere conocer el origen de unas acusaciones que considera falsas.

El Consistorio de Pinto termina su comunicado advirtiendo de que se reserva "todas las acciones pertinentes para defender su honorabilidad" ante la difusión de lo que califica de "calumnias interesadas" que perjudican la imagen municipal.

Además de un ejemplo de las mentiras que usan habitualmente Sánchez y los medios de su entorno, la polémica es un reflejo perfecto de algo quizá todavía más nauseabundo: cómo la izquierda se ha enseñoreado de la figura de Lorca como un estandarte, con absoluto desconocimiento y falta de respeto a su obra y como si alguien en la derecha —un ayuntamiento, una diputación o quien sea— pusiese en duda que Federico García Lorca es uno de los grandes genios de las letras españolas del siglo XX, pensase lo que pensase –que tampoco está eso tan claro– y vote a quien vote su espectador o lector.