La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres de una misma familia, uno de ellos menor de edad, por agredir a un vecino con un arma de fuego y matar a su perro a cuchilladas en Alcalá de Henares. Los hechos se produjeron tras una disputa vecinal el pasado 25 de octubre.

La intervención policial comenzó después de que un testigo alertara de varias detonaciones que, presuntamente, procedían de un domicilio de la ciudad. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo sucedido.

Al llegar, encontraron al hombre con una herida de bala en un pie. A su lado estaba su perro, que presentaba varias lesiones provocadas por un arma blanca y que finalmente falleció, según ha informado la Policía Nacional.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, los cuatro sospechosos abordaron a la víctima en el rellano de su vivienda mientras gritaban "esto es la guerra". Durante el ataque, uno de ellos efectuó un disparo que alcanzó al vecino en el pie.

Al mismo tiempo, los otros tres miembros del grupo inmovilizaron al animal y lo atacaron repetidamente con un arma blanca de grandes dimensiones. Las puñaladas acabaron provocándole la muerte.

Cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad

Tras las pesquisas policiales, los agentes consiguieron identificar y arrestar a los cuatro presuntos implicados, todos ellos pertenecientes a una misma familia.

Se les atribuyen delitos de lesiones, amenazas, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. Una vez detenidos, los adultos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el menor pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.