Pedro Sánchez ha vuelto al escenario donde concedió su primera entrevista tras abandonar la dirección del PSOE en 2016. Diez años después de protagonizar una de las entrevistas que marcó un momento clave en su trayectoria, el presidente del Gobierno se sentó este pasado domingo frente a Gonzo en una nueva entrega de Salvados, en La Sexta, en plena campaña electoral y a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cabe recordar que el programa tenía previsto emitir esta entrevista el 1 de noviembre, pero tuvo que aplazarla tras el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre y que dejó 69 fallecidos. La nueva fecha se anunció con un mensaje en redes sociales. "La primera vez no pudo ser. Ahora tenemos otra cita", escribió en sus redes sociales el programa.

Hace 10 años, Pedro Sánchez dejó su acta de diputado, la secretaría general del PSOE y dio una entrevista en Salvados en la que no se mordió la lengua. Este domingo, 1 Nov (21.30h), vuelve donde empezó todo. pic.twitter.com/NrzCk3Cgps — Salvados (@salvadostv) October 28, 2026

El escenario elegido para la nueva entrevista fue una cafetería situada en la calle Guzmán el Bueno, en Madrid, entre el entorno de Argüelles y Chamberí. Allí, el 30 de octubre de 2016, Sánchez se sentó ya frente a Jordi Évole en aquella entrevista mencionada arriba. Así lo recordaba, de hecho, el programa: "Este domingo, vuelve donde empezó todo".

A principios de aquel mes, Sánchez había abandonado su cargo después de que el órgano del partido decidiera la posición del PSOE ante la investidura de Mariano Rajoy. Aquella conversación televisiva fue su primera aparición en una entrevista tras dejar la dirección y, según recuerda el propio programa, una cita "en la que no se mordió la lengua".

Una década después, Sánchez ha regresado a ese mismo establecimiento ya como presidente del Gobierno para conversar, esta vez, con Gonzo. Se trata de una de las numerosas entrevistas que el líder del PSOE ha concedido ya durante su campaña electoral, en la que también se ha enfrentado ya en un cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un bar de aire retro en la calle Guzmán el Bueno

El escenario elegido para este diálogo ha sido la cafetería HD. El local pertenece actualmente al Grupo La Musa y mantiene una decoración inspirada en los años 70, con maderas oscuras, espejos envejecidos y una barra de mármol que le da parte de su personalidad.

El local también ha contado con visitantes conocidos del mundo cultural. Joaquín Sabina figura entre sus habituales y Ernest Hemingway ha pasado por él durante sus estancias en Madrid.

Su oferta gastronómica va desde desayunos con café y churros, pasando por opciones de brunch, hasta hamburguesas, ensaladas y otros platos, con la cocina abierta durante toda la jornada. También tienen carta de cócteles.

Incluso el bar ofrece menús del día por 16 euros, que incluyen un primero, segundo, postre o café, pan y bebida. "Entrantes con chispa, platos que reconfortan y postres con premio. Sírvete un mediodía como se merece", anuncian en su propia web.

Sánchez dice ahora que "por supuesto" no aceptaría un referéndum

En la conversación, emitida este pasado domingo, ante un escéptico Gonzo, el presidente del Gobierno afirmó que con él no habría referéndum y añadió además que con él, "además de la palabra están los hechos". "En estos años se ha respetado la Constitución", aseveró el candidato socialista señalando que con el PP sí se produjeron referéndums de autodeterminación, en alusión al 1-O.

Alegó además que ese hipotético referéndum iría en contra de la política de "convivencia" que, dijo, ha desplegado en Cataluña desde que es presidente. Sánchez ha afirmado para reiterar que diría que no a esa nueva exigencia de Junts que "no entra dentro del marco constitucional" y que, además, "diría que es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es normalizar la convivencia, cohesionar a la sociedad catalana y por tanto no dividirla".