El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un revés a las aspiraciones inmediatas del comité de huelga de educación al rechazar la solicitud de medidas cautelarísimas urgentes con la que pretendía paralizar la ampliación de los servicios mínimos aprobada por el departamento que dirige Mercedes Zarzalejos en los centros no universitarios.

En un auto dictado por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo, los magistrados consideran que no concurren circunstancias de "especial urgencia" que justifiquen frenar la medida sobre la marcha y sin escuchar antes a la Administración. Según el tribunal, aplicar la orden regional no aboca a perjuicios que resulten irreparables.

Falta de concreción en un paro indefinido

Uno de los puntos que pesa en el razonamiento judicial es la imprecisión sindical sobre el calendario inmediato. La Sala reprocha que los convocantes no hayan detallado qué jornadas lectivas próximas se verían afectadas en concreto por este refuerzo de servicios mínimos, limitándose a señalar que el conflicto arranca el 14 de octubre sin especificar días exactos.

El tribunal marca distancias respecto a lo ocurrido en la huelga general del 11N, donde sí existía una única jornada señalada, un escenario distinto al de una protesta prolongada en el tiempo. Frente a ello, los sindicatos alegaban la urgencia en que "la orden ya produce efectos porque las jornadas, fechas y las designaciones de servicios mínimos así como la modificación de las funciones de los mismos son inmediatas", de modo que "la prestación obligatoria de las sesiones afectadas durante esas jornadas no podría recuperarse mediante una sentencia posterior". A lo que añadían que la ampliación de los servicios mínimos hasta alcanzar "el 90% del horario lectivo del grupo de bachillerato no está justificado y en la práctica elimina los efectos de la huelga".

El Ejecutivo autonómico dispone hasta las 15:00 horas de este jueves para remitir sus alegaciones, mientras que frente a la resolución cabe recurso de reposición. Por su parte, el comité de huelga mixto ha recordado que la norma sigue vigente y que su recurso continúa adelante en defensa del derecho de huelga de los docentes.

Conflicto en las aulas y en la calle

La decisión judicial llega en medio de una huelga educativa que lleva semanas tensando el curso en Madrid, marcada por protestas, cortes de tráfico y choques entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las organizaciones convocantes. Desde el Ejecutivo regional se ha defendido el refuerzo de los mínimos para garantizar la atención a los alumnos y evitar que el conflicto trastoque aún más el funcionamiento ordinario de los centros.

A este pulso jurídico se suma la ofensiva de la Consejería de Educación para blindar la neutralidad en colegios e institutos, con directrices orientadas a evitar que las clases, las plataformas digitales o los espacios comunes se empleen para impulsar posturas sindicales o políticas ante el alumnado y las familias, recordando al mismo tiempo los límites entre la actividad sindical legítima y el desarrollo de la actividad lectiva.