La sanidad pública madrileña incorpora tres nuevos centros de referencia nacional para abordar enfermedades y patologías complejas. Los hospitales La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre han conseguido nuevas acreditaciones del Sistema Nacional de Salud (CSUR), que permitirán atender a pacientes de cualquier punto de España que necesiten tratamientos altamente especializados.

Las nuevas designaciones se centran en dos ámbitos: las intervenciones quirúrgicas en adultos con estrechamientos graves de las vías respiratorias y el tratamiento de los casos complejos de cáncer de tiroides. No todos los hospitales atenderán a los mismos pacientes ni las mismas patologías, ya que cada acreditación responde a una especialidad concreta.

El Hospital Universitario La Paz ha sido reconocido para tratar mediante cirugía la estenosis compleja de la vía aérea central en adultos. Se trata de una afección que provoca un estrechamiento importante de la tráquea o de los bronquios principales, los conductos por los que el aire llega hasta los pulmones. Cuando se produce esta reducción, la entrada de aire se ve dificultada y puede ser necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas para tratarla.

Por otro lado, el cáncer de tiroides complejo suma dos nuevos centros especializados en la región. Tanto el Hospital Gregorio Marañón como el 12 de Octubre han recibido la acreditación para atender a estos pacientes. En el caso del Marañón, además, la designación incluye también a los menores de edad, por lo que podrá tratar esta patología tanto en adultos como en población pediátrica.

Las tres acreditaciones se incorporan al sistema desde el pasado mes de octubre y refuerzan la capacidad de los hospitales madrileños para recibir pacientes derivados desde otras comunidades autónomas. El objetivo de estos reconocimientos es concentrar la atención de determinadas enfermedades en centros que cuentan con una elevada especialización y experiencia en procedimientos que requieren conocimientos y medios específicos.

Madrid concentra casi uno de cada tres centros de referencia de España

Con estas tres nuevas incorporaciones, la Comunidad de Madrid alcanza los 132 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), lo que representa el 30,7% del total nacional. Una cifra que sitúa a la región como uno de los principales puntos de atención especializada del país para enfermedades poco frecuentes y patologías de elevada complejidad.

Esta red se reparte entre nueve hospitales públicos. La Paz encabeza la clasificación regional con 44 centros acreditados, seguida del Gregorio Marañón, con 26, y el 12 de Octubre, con 16. También forman parte de esta red el Ramón y Cajal, con 15; el Clínico San Carlos, con 10; y el Puerta de Hierro Majadahonda, con ocho.

Completan la distribución el Hospital Infantil Niño Jesús, con siete centros de referencia; La Princesa, con cuatro, y el Hospital de Getafe, con dos.

Los CSUR son unidades o centros sanitarios seleccionados por su capacidad para tratar enfermedades de escasa prevalencia o especial dificultad. También se encargan de realizar técnicas y procedimientos que exigen un alto grado de experiencia por parte de los profesionales sanitarios.

Su función es ofrecer atención especializada a pacientes de todo el territorio nacional, de manera que determinadas patologías puedan tratarse en hospitales con experiencia específica en ellas.