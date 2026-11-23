Una marcha lenta de vehículos y bicicletas convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre afectará este martes a los principales accesos por autovía a la capital, incluida la M-30. Desde primera hora de la mañana, los huelguistas circularán por numerosas vías a una velocidad de 20 kilómetros hora.

Durante estas últimas semanas, ya se han venido sucediendo cortes repentinos por la invasión de diferentes vías por parte los huelguistas. Por ejemplo, hace varias semanas, un grupo de estos cortaron a primera hora de la mañana la carretera A-42 en el entorno del puente de Praga. El movimiento, que sucedió en plena hora punta, provocó un importante atasco y el cabreo de muchos conductores.

Los congregados impidieron el paso de vehículos durante unos 40 minutos, según indicaron a Europa Press fuentes policiales. A la llegada de indicativos de la Policía Municipal y de la UIP de la Policía Nacional se retiraron de la vía de manera pacífica.

En concreto, los vehículos se desplegarán mañana martes en ocho columnas que saldrán a las 7:00 horas de San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá para confluir en Sol.

Afectarán así en hora punta a los accesos a la capital por la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 o la M-607, así como en la M-30, donde está previsto que los coches confluyan sobre las 8:15 horas, antes de dirigirse hasta Sol sobre las 9:00 horas.

En detalle, las primeras salidas están previstas a las 7:00 horas desde Colmenar, por la M-607; Collado Villalba, por la A-6; Navalcarnero, por la A-5; Parla, por la A-42; Aranjuez, por la A-4; Arganda del Rey, por la A-3, y Alcalá de Henares, por la A-2.

A las 7:15 horas está prevista la incorporación de participantes desde Tres Cantos, por la M-607; Torrelodones, por la A-6; Móstoles, por la A-5; Fuenlabrada, por la A-42 y la A-5; Getafe, por la A-42; Valdemoro y Pinto, por la A-4; Rivas-Vaciamadrid, por la A-3, y Torrejón de Ardoz, por la A-2.

Un tercer grupo se sumará a las 7:30 horas desde Las Rozas, Boadilla y Pozuelo, por la A-6; Alcorcón, por la A-5; Leganés, por la A-42 y la A-5; Coslada y San Fernando, por la A-2, y San Agustín de Guadalix, por la A-1. A partir de esa hora, la convocatoria plantea que los vehículos circulen por la M-40 conforme lleguen a esta vía.

Por su parte, otras cuatro columnas de bicicletas se incorporarán a la protesta sobre las 8:00 horas desde distintos puntos de la capital para confluir en Cibeles, según han indicado los convocantes.

En concreto, partirán de Plaza Elíptica y de las estaciones de Metro Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetuán. En este caso, está programada una ruta circular por el paseo de la Castellana con inicio a las 9:30 horas.

Cortan un carril frente a la Consejería de Educación

Precisamente este lunes, los docentes de la educación pública han regresado a las puertas de la Consejería de Educación para presentar 27.786 firmas de familias que respaldan sus demandas.

A partir de las 12:10 horas, los manifestantes han ocupado el carril derecho de la calle Alcalá, a la altura del número 32, donde se ubica la Consejería, mientras coreaban consignas como "Educación pública y de calidad", "Huelga indefinida", "Zarzalejo, dónde estás" y "Somos docentes, no delincuentes".

Los asistentes, vestidos con sus representativos chalecos y camisetas verdes, han mostrado pancartas con mensajes como "Hoy es un día triste, el fascismo ha llegado a la escuela pública", "Basta ya de represión" y "Zarzalejo insulta, Ayuso censura, Feijóo sonríe".

Una parte de los manifestantes también ha llevado cintas cruzadas sobre la boca para representar la "represión" que, según denuncian, padecen en las aulas. Ya pasadas las 13:30 horas, un grupo de profesoras ha recorrido en silencio la acera situada frente a la Consejería, vestidas con atuendos inspirados en las protagonistas de la serie El cuento de la criada.

Cabe recordar que, ya el pasado jueves, varios grupos de activistas forzaron a primera hora de la mañana su entrada en las cinco Direcciones de Área Territorial (DAT) de la Comunidad de Madrid, lo que obligó a avisar a las fuerzas de seguridad para proceder al desalojo de las concentraciones, que no estaban autorizadas.

En la DAT capital, además, los agentes tramitaron diligencias por posibles lesiones a uno de los vigilantes de seguridad del edificio, según trasladaron fuentes de la Consejería de Educación a Libertad Digital.