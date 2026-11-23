El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recurrido a Quirónprevención para realizar los reconocimientos médicos generales de los trabajadores de su departamento. Así consta en el expediente 202600000009 de la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuya adjudicación quedó formalizada en mayo de 2026 y fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado.

La contratación contempla un importe de 70.651 euros para el lote 1, correspondiente a los reconocimientos médicos generales de los empleados públicos de los servicios centrales del Ministerio en Madrid. El presupuesto inicial previsto para este lote ascendía a 158.800 euros.

Según el anuncio oficial de formalización publicado en el BOE el 7 de julio de 2026, Quirónprevención resultó adjudicataria tras concurrir cinco empresas al procedimiento. La adjudicación fue acordada por la Junta de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Se da la circunstancia de que Óscar López, que además es secretario general del PSOE de Madrid, ha convertido los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón en uno de sus argumentos de confrontación política con Isabel Díaz Ayuso.

El dirigente socialista ha cuestionado públicamente las relaciones contractuales del Gobierno regional con esta compañía sanitaria y ha reclamado responsabilidades políticas a la presidenta madrileña por sus vínculos con la empresa y la relación profesional que esta mantuvo con su ya ex pareja, Alberto González Amador.

Sin embargo, el departamento que dirige el propio López ha terminado recurriendo a Quirónprevención para prestar servicios sanitarios a sus empleados públicos en numerosas ocasiones.

Un contrato dividido en seis lotes

El expediente ministerial no se limita a los reconocimientos médicos generales. La licitación, tramitada mediante procedimiento abierto, se dividió en seis lotes para cubrir diferentes especialidades y territorios. El lote adjudicado a Quirónprevención corresponde a las revisiones médicas generales de los trabajadores de los servicios centrales del Ministerio en Madrid.

Por su parte, el lote 2, destinado a reconocimientos oftalmológicos, ginecológicos y urológicos, fue adjudicado a Clínica La Luz por 284.412 euros, según la formalización publicada en el BOE el 27 de julio de 2026. Los otros cuatro lotes quedaron desiertos inicialmente.

En consecuencia, Quirón no se ha llevado la totalidad del contrato ministerial, sino el lote específico de reconocimientos médicos generales por un importe de 70.651 euros.