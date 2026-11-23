Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido en el mundo del narcotráfico como 'El Coletas', es un ciudadano colombiano de 53 años al que las autoridades han situado durante años entre los principales intermediarios de las redes de tráfico de cocaína entre Colombia y España.

Este lunes ha resultado herido de extrema gravedad tras recibir un disparo en la cabeza en un aparcamiento de Valdebebas, en Madrid, en un ataque en el que los investigadores buscan a dos individuos que habrían huido del lugar.

Su nombre aparece vinculado a distintas operaciones internacionales contra el narcotráfico y a investigaciones sobre el envío de grandes cargamentos de cocaína a España. Las autoridades lo relacionaron especialmente con la estructura de Daniel Barrera Barrera, alias 'El Loco Barrera', uno de los narcotraficantes colombianos más conocidos, y con organizaciones españolas encargadas de recibir y distribuir la droga.

Las investigaciones sobre Sánchez Rey se remontan, al menos, a 2007. Según los datos difundidos sobre la operación Castaño, la Audiencia Nacional ordenó entonces su detención por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hasta España. La investigación estaba relacionada con la intervención de 4.500 kilos de esta droga transportados en el pesquero Oceanía II, cuya carga fue descargada en el puerto vigués de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA).

Los investigadores lo situaban como uno de los encargados de coordinar los envíos y facilitar la conexión entre las organizaciones colombianas y sus contactos en España. Entre las estructuras con las que fue relacionado figuraba la de 'El Loco Barrera', así como el entorno de los narcotraficantes gallegos. También se llegó a mencionar su posible relación con el clan de los Oubiña, aunque existen versiones que niegan que tuviera vínculos con Laureano Oubiña, conocido como 'El Pajarito'.

En 2009, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en aguas internacionales una embarcación que transportaba 713 kilos de cocaína. Según las autoridades estadounidenses, el cargamento tenía como destino España, además de Estados Unidos. Sánchez Rey fue relacionado con aquella operación por su presunta intervención en el transporte de la droga entre una lancha motora y un velero.

Un año después, en 2010, Estados Unidos lo incluyó en una relación de narcotraficantes buscados, junto a otros ciudadanos colombianos entre los que figuraba Daniel Barrera. Su nombre también estuvo bajo el radar de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), que investigó sus posibles conexiones con el tráfico internacional de estupefacientes.

Detenido en Colombia y posteriormente en Madrid

La primera detención de Sánchez Rey se produjo en Bogotá en junio de 2010, cuando estaba reclamado por España por su presunta implicación en el tráfico de drogas. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2018 cuando volvió a ser arrestado, esta vez en Madrid.

La Policía Nacional llevó a cabo la detención en colaboración con Interpol, después de que Estados Unidos hubiera emitido una orden internacional de detención y extradición relacionada con el cargamento de 713 kilos de cocaína interceptado en 2009. Para entonces, 'El Coletas' se había establecido en la capital española y, según informó la Policía, llevaba una vida con un elevado nivel adquisitivo.

La operación policial permitió localizar a un hombre al que las autoridades consideraban uno de los principales enlaces entre las redes colombianas y españolas de narcotráfico. Su situación judicial en España estuvo relacionada también con la investigación sobre los 4.500 kilos de cocaína intervenidos en Pontevedra.

Según la información publicada entonces, la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión, una pena que posteriormente fue rebajada a siete años por el Tribunal Supremo.

El tiroteo en el aparcamiento de Valdebebas

Este lunes, 23 de noviembre, Sánchez Rey ha vuelto a aparecer en las informaciones policiales tras sufrir un ataque armado en el aparcamiento de un gimnasio de Valdebebas, en el distrito madrileño de Hortaleza. Los hechos se produjeron alrededor de las 12:30 horas, en las inmediaciones del gimnasio 9 Fitness.

El hombre recibió al menos un disparo en la cabeza y fue atendido por los sanitarios del Samur-Protección Civil, que lograron estabilizarlo inicialmente y aseguraron su vía aérea antes de trasladarlo al Hospital La Paz en estado muy crítico.

La Policía Nacional encontró dos revólveres del calibre 38 especial en las inmediaciones del lugar y trabaja para identificar a los responsables del ataque. Las primeras informaciones apuntan a la posible participación de dos individuos que habrían escapado a pie, aunque no se descarta que contaran con un vehículo esperándolos para facilitar la huida.

El aparcamiento en el que se produjo el tiroteo ya había sido escenario de una intervención policial durante este verano. En concreto, los agentes se incautaron allí de 111 paquetes de cocaína, cada uno de ellos de aproximadamente un kilo. Por el momento, los investigadores no han confirmado el móvil del ataque, aunque entre las primeras hipótesis figura un posible ajuste de cuentas.