En plena campaña electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha aferrado como un clavo ardiendo al conflicto que desde el pasado 14 de octubre mantienen los sindicatos de profesores de la escuela pública con el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Desde la Comunidad de Madrid sostienen que el objetivo último de la huelga indefinida es político: busca agitar la calle precisamente de cara a las distintas elecciones que hay por delante —las generales del 29 de noviembre, las sindicales del 3 de diciembre y las autonómicas y municipales de mayo—. Tal es así que sus reivindicaciones, sostienen en la Puerta del Sol, son absolutamente "irrealizables". De aplicarse, harían "quebrar el sistema educativo madrileño".

Así las cosas, la consejera Mercedes Zarzalejo ha declinado sentarse a negociar con unos sindicatos con los que, además, había llegado a un acuerdo firmado hace un año. El conflicto, lejos de resolverse, ha ido escalando y muchas familias se pusieron en contacto con el Ejecutivo regional para reclamar medidas urgentes ante la pérdida de clases de sus hijos.

Ante este panorama, el Gobierno de Ayuso decidió tomar cartas en el asunto y modificó la orden de servicios mínimos para garantizar la atención lectiva, sobre todo a los alumnos de 2º de Bachillerato, y dictó una instrucción dirigida a preservar la neutralidad institucional y docente en los espacios educativos.

Es esta última instrucción la que ha llevado a la izquierda a montar en cólera y a Pedro Sánchez a intervenir anunciando que enviará un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que revoque esta instrucción porque, según dice, "atenta contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

El de la izquierda es un formulario de denuncia con el que el franquismo perseguía y censuraba la libertad ideológica. El de la derecha, el formulario con el que la Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI. No es un fake.

No es una exageración. Es la… pic.twitter.com/5sXb2ey1er — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2026

"El de la izquierda es un formulario de denuncia con el que el franquismo perseguía y censuraba la libertad ideológica. El de la derecha, el formulario con el que la Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI. No es un fake. No es una exageración. Es la represión volviendo a nuestras vidas", escribió en sus redes sociales.

No obstante, la obligación de neutralidad ideológica viene recogida en varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación o la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, aprobadas ambas por el Gobierno de Felipe González.

La del Derecho a la Educación dice así en su artículo 18: "1. Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución. 2. La Administración educativa competente y, en todo caso, los órganos de gobierno del centro docente velarán por la efectiva realización de los fines de la actividad educativa, la mejora de la calidad de la enseñanza y el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo".

La segunda, la de Protección Jurídica del Menor, señala en su artículo 6: "1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. 2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás. 3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral".

No obstante, y a pesar de estas leyes socialistas, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado que esta instrucción promueve la "censura". "Tenemos una presidenta que ha sustituido la negociación con los docentes de la educación pública por instrucciones para vigilarlos", ha dicho Espinar, quien ha ironizado con que "aquí, en la tierra de la libertad, Ayuso pretende imponer el silencio de todos menos el suyo y el de los suyos".

Para la portavoz socialista, el formulario diseñado por la consejería es "inadmisible" porque "someter a los profesionales de la educación a mecanismos de vigilancia, intimidación y presión, no es democrático". "Lo que tiene que hacer es Ayuso es sentarse con los profesores, es dialogar, es negociar con los profesores".

El requerimiento aún no ha llegado

La consejera, por su parte, ha informado a la prensa de que todavía no les ha llegado el requerimiento anunciado por Sánchez. "A mí me parece vergonzoso que el Gobierno de España, un gobierno que en ocho años no ha hecho absolutamente nada por la educación, un gobierno que quiere abolir los centros de educación especial, que quiere eliminar la educación concertada, la educación privada, en definitiva un gobierno que quiere imponer su modelo único de educación, que venga a la Comunidad de Madrid, que es la comunidad de la libertad, de la educación plural y desde luego la comunidad que mejores resultados ha alcanzado en PISA, a decirnos que esas instrucciones de neutralidad son represoras o que recuerdan a épocas del franquismo, a mí me parece una absoluta vergüenza", ha dicho.

Zarzalejo ha adelantado también que cuando les llegue ese requerimiento responderán y, si el Gobierno decide acudir a los tribunales, "obviamente defenderemos nuestra postura que, insisto, no es otra que la de hacer cumplir una obligación legal desde hace 40 años".

En este sentido, la máxima responsable de la educación madrileña ha recordado que la instrucción de neutralidad "no es más que el recordatorio de una imposición legal, que impone la Ley del derecho de la educación, que impone la Ley orgánica de educación, que impone la Ley de protección del menor, por cierto todas ellas dictadas bajo gobiernos socialistas de España".

"Es decir, que dentro de las aulas no se utilice por ejemplo los pupitres para hacer barricadas en las carreteras, que no se utilice un aula para dar un mitin a favor o no a favor de una campaña, de una reivindicación sindical o que por ejemplo las tutorías hacia los padres se encaminen a que estos tomen parte en este conflicto o en cualquier otro conflicto", ha explicado.

Además, la máxima responsable de la educación madrileña ha recordado que en las instrucciones se "está pidiendo que se pongan hechos objetivos, incidencias objetivas, en ningún momento se pide ninguna identificación subjetiva, ninguna identificación de la persona, como pretendía por cierto el presidente del Gobierno insinuar este fin de semana en su tuit; es una instrucción y es un anexo donde se refiere a hechos objetivos, tanto si se ha señalado a un profesor huelguista como si se ha señalado a un profesor no huelguista".

"Los colegios tienen que estar libres de cualquier posición de parte política sindical o reivindicativa, de cualquiera, tanto para un lado como para los otros; y los colegios tienen que estar llenos de conocimiento y no de presión de ninguna clase", ha zanjado.