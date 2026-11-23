Un hombre de 53 años ha resultado herido muy grave este lunes tras recibir un disparo en la cabeza en un aparcamiento de Valdebebas, en el distrito madrileño de Hortaleza. La víctima ha sido trasladada al Hospital de La Paz en estado crítico.

Los hechos han ocurrido en torno a las 12:30 horas en el entorno de la avenida de Juan Antonio Samaranch, número 8, y la calle José Antonio Corrales, número 10, en el estacionamiento del gimnasio 9 Fitness. Según las primeras informaciones, se han escuchado varias detonaciones y uno de los disparos ha alcanzado al hombre en la región craneal.

Hasta el lugar se han desplazado los sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido al herido y han conseguido estabilizarlo inicialmente. Los equipos de emergencia han tenido que asegurarle la vía aérea antes de proceder a su traslado hospitalario, dada la gravedad de las lesiones.

#Agresión con arma de fuego en #Valdebebas.@SAMUR_PC atiende a un hombre de 53 años herido por arma de fuego en la calle José Antonio Corrales. Estabilizado y trasladado en estado crítico a un hospital con escolta de @policiademadrid.@policia investiga este suceso. pic.twitter.com/H0Bco9k042 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 23, 2026

El convoy sanitario ha sido escoltado por agentes de la Policía Municipal de Madrid hasta el Hospital de La Paz. Emergencias Madrid ha informado de que el hombre presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y que su estado era muy crítico.

La Policía Nacional investiga el tiroteo

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Durante las primeras inspecciones en el lugar del tiroteo, los investigadores han localizado dos revólveres.

Los primeros indicios apuntan a que habrían participado dos individuos de estatura media, que habrían escapado a pie tras efectuar los disparos. No obstante, los investigadores contemplan la posibilidad de que contasen con un vehículo esperándoles en las inmediaciones para facilitar su huida.

El tiroteo ha provocado una gran conmoción en Valdebebas, una zona principalmente residencial del distrito de Hortaleza, aunque también cuenta con numerosos establecimientos comerciales y oficinas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de los presuntos autores ni sobre las circunstancias que habrían motivado el ataque. Entre las primeras hipótesis que se barajan figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque será la investigación policial la que determine qué ocurrió.