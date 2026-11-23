El desarrollo urbanístico de Valdecarros, situado en el distrito de Villa de Vallecas, encara una fase decisiva para su materialización sobre el terreno. Los primeros trabajos podrían arrancar a principios de 2027, momento en el que se iniciará la construcción de las primeras 13.371 viviendas correspondientes a las tres etapas iniciales del proyecto gracias a la autorización para simultanear las obras de urbanización y edificación en la primera de ellas.

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión de trabajo mantenida entre el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, y los representantes de la Junta de Compensación de Valdecarros, encabezados por su presidente, Luis Roca de Togores. Durante el encuentro institucional se abordó el estado de las obras de urbanización, la planificación de las distintas fases y el calendario previsto para el inicio de la edificación.

Valdecarros representa en la actualidad la principal reserva de suelo de la capital para ampliar la oferta residencial y constituye el mayor ámbito de desarrollo urbanístico residencial de toda Europa, con una superficie de 19,2 millones de metros cuadrados. En su conjunto, el planeamiento contempla la construcción de 51.656 viviendas divididas en ocho etapas. De esta cifra global, el 55% —un total de 28.410 inmuebles— contará con algún régimen de protección pública y se destinará a la venta o al alquiler.

Más allá del plano residencial, el nuevo barrio dispondrá de 349 hectáreas reservadas para equipamientos sociales, educativos y sanitarios, a las que se sumarán casi 7 millones de metros cuadrados de zonas verdes. La conectividad estará garantizada mediante una red de 127 kilómetros de carriles bici y conexiones con las principales vías de circulación del entorno, entre las que se encuentran las autovías M-45, M-31 y M-50.

El diseño urbanístico reserva asimismo espacios destinados a actividades económicas y servicios para los futuros residentes. Una vez culminado el desarrollo, se calcula que el nuevo barrio podrá dar cabida a una población aproximada de 150.000 habitantes.