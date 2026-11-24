"¿A quién se le ocurrió en un momento dado levantar la mano y decir: 'Tengo una idea cojonuda. Vamos a hacer un baile en una estación de tren'?". Así ha cuestionado José Luis Martínez-Almeida la última idea del PSOE de grabar un vídeo electoral bailando en una estación de tren de la capital. En el clip, difundido hace unos días por los socialistas, aparecen, entre otros, la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El alcalde ha querido llevar este martes el asunto a Cibeles durante la pregunta de su compañero de partido Carlos Izquierdo Torres sobre las principales líneas y prioridades de los cuartos presupuestos del mandato. Almeida se ha dirigido directamente a Maroto para reprocharle su participación en una grabación que tuvo como escenario la estación de Cercanías de Sol.

"Ninguno tuvo dos dedos, no de cabeza, sino de corazón, para entender que bailar es una muy mala idea en una estación de tren después de 115 muertos en los últimos diez meses", ha señalado el edil, en referencia a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. "Es que no tienen la más mínima empatía. Es que nadie de todos ustedes, nadie tuvo la humanidad de decir qué coño estamos haciendo bailando en una estación de Cercanías con 115 muertos. ¿Nadie levantó la mano y dijo cómo es posible? Parar, parar de una vez", ha reprochado, incrédulo.

Ya cuando las imágenes se publicaron, y en la misma línea que Almeida, el Partido Popular censuró la grabación: "El PSOE haciendo bailecitos en una estación de tren. Frívolos por fuera, podridos por dentro".

El PSOE haciendo bailecitos en una estación de tren. Frívolos por fuera, podridos por dentro. https://t.co/cz9lGZqBga — Partido Popular (@ppopular) November 22, 2026

Pero más allá del baile en sí, recurso habitual del PSOE durante esta campaña electoral, Almeida ha hablado de una "cuestión de respeto a la memoria de las víctimas". Desde ahí, ha vuelto a dirigirse a los socialistas presentes en el vídeo: "Ninguno de ustedes fue capaz de parar. Ninguno de ustedes fue capaz de levantar la mano y decir: 'Ahí no, por lo menos. Ahorrémonos el baile en una estación de Cercanías'".

Para el alcalde, estas imágenes demuestran que "no es que haya habido una deshumanización del sanchismo, es que el sanchismo les ha deshumanizado a ustedes".

No es una cuestión de bailar, es una cuestión de respeto #PlenoMadrid pic.twitter.com/92XY94zVl9 — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) November 24, 2026

Antes en la portada de Lecturas que firmando presupuestos

En respuesta al fondo de la pregunta, los presupuestos, Almeida ha establecido una comparación con la gestión de Maroto durante su etapa en el Gobierno. "Señora Maroto, cuatro años en el Ayuntamiento y habrá aprobado más presupuestos que los que usted aprobó en sus cinco años como ministra", ha señalado.

Almeida ha defendido así la importancia de contar con unas cuentas públicas. "Los presupuestos sí importan y afectan a la vida de las personas, incluso afectan a la integridad física de las personas como desgraciadamente hemos visto", ha afirmado, antes de referirse al exministro Óscar Puente: "Lo dijo el que todavía sigue siendo diputado mintiendo a todos los españoles cuando dijo 'no he podido invertir más porque he invertido lo que tengo los presupuestos del año 2023', asumiendo la responsabilidad política de la negligencia que ha conducido al fallecimiento de 115 personas en accidentes ferroviarios".

Es por eso que ha lamentado que "vivamos en tiempos" en los que "es más importante que Pedro Sánchez salga en la revista Lecturas que que firme unos presupuestos en el Boletín Oficial del Estado". "Ha salido antes en la portada de la revista Lecturas que firmando presupuestos en el Boletín Oficial del Estado, señora Maroto", ha repetido Almeida, esta vez dirigiéndose a la portavoz socialista, a la que ya durante su intervención anterior había calificado de "meme político".