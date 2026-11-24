La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido dar un espaldarazo al alcalde José Luis Martínez Almeida y su equipo después de la polémica reforma de la Puerta de Alcalá.

La izquierda y numerosos madrileños han criticado el resultado de unas obras que han dado como resultado un estrecho bulevar peatonal y una reducción de carriles alrededor del monumento, lo que genera atascos en un entorno por el que pasan miles de coches todos los días. Aunque también la posibilidad de acceder con facilidad a la emblemática Puerta.

Isabel Díaz Ayuso se ha grabado un vídeo que ha distribuido este martes a través de sus redes sociales, donde muestra las ventajas de poder, eso sí, pasear al lado de la Puerta de Alcalá. "Quiero felicitar a toda la corporación municipal, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, muy especialmente al alcalde Almeida, por este gran trabajo que han realizado en la plaza de la Independencia", señala la presidenta en el vídeo.

Qué alegría para una madrileña pasear por la Puerta de Alcalá. Toda la vida la he contemplado en coche, de lejos… Y ahora, desde dentro. ❤️ pic.twitter.com/JHNH10fElU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2026

"Los madrileños podemos otra vez atravesarla andando, como hace mucho tiempo que no se podía". Para Ayuso, "esto le da a todo el entorno una bella extraordinaria y hoy está todo lleno de personas que han querido acercarse a mirarlo", constata durante su paseo. "Así que después de tanto sacrificio y obras, se demuestra que, cuando están bien empleadas, siempre son buenas", añade. "Gracias de parte de todos los madrileños y enhorabuena".