Más Madrid y el Partido Popular han protagonizado este martes una intensa bronca en Cibeles después de que el concejal de izquierdas Nacho Murgui acusara al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de actuar de forma autoritaria. La discusión ha terminado con la vicealcaldesa, Inma Sanz, acusando al concejal de "defender a los herederos de ETA", después de que este ironizara sobre las amenazas que está sufriendo el PP durante la campaña en el País Vasco.

Todo ha comenzado cuando Murgui ha acusado al Gobierno municipal de utilizar el reglamento del Pleno como "mordaza" para silenciar las intervenciones incómodas, expulsar a vecinos y limitar la participación en los plenos. Una actitud que ha denominado de "autoritarismo" y "parte de la marca Almeida".

"Si en Cibeles se insulta, se expulsa y se amenaza, ¿qué van a hacer los concejales de los distritos? Pues seguir al jefecillo, como cachorros. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid llama basura sindical y garrapatas a quienes defienden las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos, ejerciendo los derechos que le reconoce la Constitución, ¿qué van a hacer los pobres concejales y concejalas del Partido Popular? Pues van a hacer méritos, no sea que la jefa les haga un Pablo Casado", ha continuado, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Tras esto, Sanz ha respondido a Murgui acusando a Más Madrid de reclamar respeto después de haber utilizado también insultos contra el PP. De hecho, ha recordado que han llamado "fascista" a Almeida y "asesinos" a los populares. "Qué previsibles son ustedes. Llevan 40 años con los mismos argumentos, los ricos y todas estas cuestiones. Mire, sólo hoy al alcalde le han llamado fascista. Durante este mandato nos han llamado asesinos y vienen hoy a pedir educación", ha replicado.

La vicealcaldesa también ha rescatado las sonadas amenazas de Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid. "Son los líderes de su partido los que están diciendo que no habrá paz en las calles de Madrid. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué le parecen esas declaraciones de la señora Bergerot? Y que no podrá pisar con normalidad la calle la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta que no haga lo que ustedes quieren", ha añadido.

Sanz ha continuado su intervención trasladando el debate al País Vasco y preguntando a Murgui por lo ocurrido con Jon Echeverría. "Por cierto, ¿qué le parece que el señor Echeverría no pudiera hacer campaña en el País Vasco el otro día? Porque los cachorros, eso sí, filoetarras...", ha preguntado la vicealcaldesa. Ha sido justo entonces cuando el concejal de Más Madrid, desde su escaño, con micrófono apagado y fuera de su turno de palabra, ha intervenido para bromear: "¿Tenían armas?".

El matiz ha encendido a los concejales populares y especialmente a Sanz, que ha respondido de inmediato con un tono mucho más duro: "Tenían piedras, mire, tenían piedras y son los herederos de los asesinos de tantos y tantos compañeros. Y no le voy a permitir ni media broma con este asunto, señor Murgui. Herederos de los asesinos que mataron a compañeros del Partido Popular y a muchos otros españoles dignos y no indignos como usted, que está teniendo una actitud indigna y profundamente antidemocrática en este momento".

Cabe recordar que, durante la acampada de Sol, cuando Almeida denunció la presencia de objetos que podían utilizarse como armas, Más Madrid se burló entonces de las imágenes difundidas por el Ayuntamiento, en las que aparecían, entre otros objetos, un cuchillo de pan y un bote de hummus. "No, Almeida: un cuchillo del pan junto a un bote de hummus y unos adoquines sujetando unas tiendas de campaña no son una amenaza para la seguridad en Madrid", llegó a decir Maestre.

"Vamos a ir a cada rincón de España y nadie nos va a decir dónde podemos levantar la palabra y dónde podemos hacer campaña electoral. Señor Murgui, ustedes no nos van a dar lecciones de democracia. Ustedes están siempre jaleando la violencia en las calles y no se lo vamos a permitir, señor Murgui", ha seguido.

Las palabras de la vicealcaldesa han provocado la ovación de la bancada popular, cuyos concejales incluso se han puesto en pie. Ya al final, Sanz se ha vuelto a dirigir a Murgui: "Pero usted es el del respeto, ¿verdad? Usted es el del respeto. Es que qué salvajadas hay que llegar a oír, señor Murgui, porque en el fondo, como le decía antes, usted dónde está cómodo es en la algarada, en el escrache, en la intimidación, en la coacción, que creo que ha hecho toda su vida, señor Murgui, y probablemente lo que tenga que volver a hacer dentro de unos meses. Lo último que nos quedaba por oír en este pleno es que usted defienda a Bildu y a los herederos de ETA. Hoy lo ha hecho".

El presidente del pleno, Borja Fanjul, ha intentado entonces continuar con la sesión y pasar a la votación, pero ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones ante las intervenciones que seguían produciéndose desde los escaños, entre ellas las de la propia Sanz y Rita Maestre.

Ha sido entonces cuando, con el micrófono cerrado, se ha escuchado a Maestre decir: "Vivís encadenados en el pasado". La frase ha provocado una nueva reacción de los populares, que le han contestado, visiblemente molestos: "Pero no te rías, han matado a gente".

Ya en el siguiente punto del orden del día, el delegado del área social, José Fernández, ha respondido a la portavoz de Más Madrid recordando especialmente a Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA, quienes eran "concejales como nosotros": "Cada día el PP va a recordar a cada una de las víctimas de ETA, cada día. Nosotros jamás, como grupo popular del Ayuntamiento de Madrid, nos sentaremos como hicieron ustedes con los herederos de ETA".