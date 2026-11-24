Metro de Madrid ya ha puesto a la venta su tradicional jersey navideño, que alcanza este año su cuarta edición. La nueva prenda incorpora como principal novedad un guiño al futuro del suburbano madrileño: los trenes automáticos que comenzarán a circular por la línea 6 el próximo año.

El diseño mantiene el espíritu navideño de las anteriores ediciones, pero esta vez apuesta por el color rojo e incorpora imágenes de los futuros trenes sin conductor de la línea 6 junto a motivos propios de estas fechas.

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#NavidadEnMetro pic.twitter.com/YCMYFNjLMH — Metro de Madrid (@metro_madrid) November 23, 2026

El jersey también rinde homenaje a la historia de Metro de Madrid con referencias a las líneas 1, 2 y 3, las tres más antiguas de la red y parte esencial del transporte público de la capital.

¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

El jersey está disponible tanto para adultos como para niños. El modelo de adulto tiene un precio de 29,95 euros, mientras que el infantil cuesta 24,95 euros.

Los interesados pueden adquirirlo a través de la tienda online de Metro de Madrid y en los establecimientos físicos situados en las estaciones de Sol, Plaza de Castilla y Ópera.

El jersey navideño se ha convertido en uno de los productos más reconocibles de la tienda oficial del suburbano. La primera edición salió a la venta en 2023 y superó las expectativas, con más de 3.500 unidades vendidas, convirtiéndose en el artículo más exitoso de la tienda desde su creación en 2012.

Más novedades

La campaña navideña de este año llega acompañada de nuevos productos inspirados en el suburbano. Entre ellos hay un saco navideño, dos modelos de taza, una mochila y un llavero.

La colección incorpora además varios elementos decorativos, entre ellos una bola luminosa y un tren navideño, pensados para los aficionados al Metro y los coleccionistas.

La tienda de Metro también ha aprovechado el Black Friday para lanzar una campaña de descuentos de hasta el 50%, disponible hasta el 29 de noviembre tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online.

Entre los productos incluidos en la promoción se encuentran las conocidas zapatillas de Metro, que cuentan con un descuento del 20%, y los jerséis navideños de anteriores ediciones, que pueden adquirirse con un 50% de descuento para quienes quieran completar la colección.