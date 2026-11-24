El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido extender durante todo 2027 las bonificaciones al transporte público, tanto en los abonos como en los títulos de diez viajes. La medida, aprobada este martes en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del próximo domingo, entrará en vigor el 1 de enero, justo después de que expire el actual sistema de descuentos, que permite a la mayoría de los usuarios beneficiarse de una rebaja del 40%.

La decisión del Ejecutivo contempla mantener la gratuidad para los menores de entre 7 y 14 años, así como las bonificaciones que financia directamente el Estado para los abonos ordinarios —de 26 a 64 años— y los títulos destinados a los jóvenes.

Estas ayudas estatales se complementan con una aportación equivalente de las comunidades autónomas, por lo que ahora corresponde a los gobiernos regionales confirmar que mantendrán su parte de la financiación. De ello dependerá que los usuarios puedan seguir viajando en 2027 por los mismos precios que durante este año.

En la Comunidad de Madrid, la continuidad de las rebajas tendrá que recibir el visto bueno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y trasladarse posteriormente al Consorcio Regional de Transportes, el organismo responsable de fijar anualmente las tarifas del transporte público.

Precisamente, el consejero madrileño de Transportes, José María García Gómez, denunció este lunes la falta de información sobre la continuidad de las ayudas más allá del 31 de diciembre y reclamó al Ejecutivo de Sánchez que despejase cuanto antes la incertidumbre. "Es ciertamente una actuación imprudente por parte del Gobierno de España que no sepamos si vamos a contar con esos recursos para financiar el abono transporte", reprochó durante una visita a las obras del tercer carril de la M-607, en Tres Cantos.

Las bonificaciones al transporte público se implantaron en septiembre de 2022 y, desde entonces, han sido renovadas periódicamente por las distintas administraciones que participan en su financiación: el Estado, las comunidades autónomas y, en determinados casos, los ayuntamientos.

Hasta ahora, las prórrogas se habían anunciado habitualmente cuando apenas quedaban unos días para finalizar el año, coincidiendo con las fechas navideñas. Esta vez, sin embargo, el calendario electoral ha adelantado la decisión aproximadamente un mes. La convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre y la posterior entrada del Gobierno central en funciones han condicionado los tiempos de una medida que, en cualquier caso, todavía requiere la participación de las administraciones autonómicas para garantizar su aplicación.