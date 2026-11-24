La protesta de los docentes en huelga ha llegado este martes a las carreteras de Madrid. Las marchas convocadas por los sindicatos educativos han elevado la intensidad del tráfico en las principales vías de entrada a la capital, aunque la Dirección General de Tráfico no ha registrado afecciones relevantes a primera hora.

Las movilizaciones forman parte de las acciones convocadas durante la huelga indefinida de la enseñanza no universitaria, que lleva semanas enfrentando a los sindicatos con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Los vehículos circulan a unos 20 kilómetros por hora en el marco de la huelga indefinida de la enseñanza no universitaria, iniciada el pasado 14 de octubre. La convocatoria ha organizado ocho columnas que han partido a las 7:00 horas desde distintos municipios de la región para dirigirse hacia el centro de Madrid.

Atascos en la A-1, la A-2 y la A-6

Las marchas han afectado a los accesos por la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-42 y M-607. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, a las 8:30 horas las principales complicaciones se concentraban en la A-2, entre Alcalá de Henares y Canillejas; en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y en la A-6, entre Las Rozas y Aravaca.

También había congestión en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Tráfico ha señalado que se registraba una mayor intensidad circulatoria, aunque sin incidencias de especial relevancia que impidieran la circulación.

Las ocho columnas de vehículos han salido de San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá de Henares. Los coches llevan carteles con mensajes en defensa de la educación pública y tienen previsto llegar hasta la Puerta del Sol, donde se ha convocado una concentración al mediodía.

La protesta también ha contado con cuatro columnas de bicicletas que han partido desde Plaza Elíptica y las estaciones de Metro de Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetuán. Los ciclistas tienen previsto confluir en Cibeles y realizar después una ruta circular por el paseo de la Castellana, con inicio programado a las 9:30 horas.

🚗🚲 MARCHA LENTA POR LA #EducaciónPública (24-11-2026) 🚗 EN COCHE · Salidas, 07:00h.

🚲 EN BICI Salidas, 08:00 hacia Cibeles.

📍 En Sol: 12:00 en Puerta del Sol. Indicaciones 𝘆 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿 👇🏼https://t.co/RwhkQuLbp3#HuelgaIndefinida pic.twitter.com/19rKyPDCSh — Marea Verde Madrid #HuelgaEducativa14O (@VenaMareaVerde) November 23, 2026

El TSJM rechaza frenar los servicios mínimos

La protesta llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara la petición de medidas cautelarísimas presentada por el comité de huelga para paralizar la ampliación de los servicios mínimos aprobada por la Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo.

En un auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los magistrados consideran que no concurren circunstancias de "especial urgencia" que justifiquen suspender la medida sin escuchar antes a la Administración. El tribunal entiende que su aplicación no provoca perjuicios irreparables.

La resolución también cuestiona que los sindicatos no concretaran qué jornadas lectivas próximas quedarían afectadas por el refuerzo de los servicios mínimos. La Sala distingue este escenario del de una huelga convocada para una única jornada, como ocurrió el 11 de noviembre.

El Gobierno autonómico dispone hasta las 15:00 horas del jueves para presentar sus alegaciones. La resolución puede ser recurrida en reposición, mientras que el comité de huelga mantiene su recurso contra la ampliación de los servicios mínimos.

Una nueva jornada de protestas en el conflicto educativo

Las movilizaciones en las carreteras se producen después de otras acciones de los docentes en las últimas semanas. Este lunes, representantes de la enseñanza pública acudieron a la Consejería de Educación para entregar 27.786 firmas de familias que respaldan sus reivindicaciones.

Durante esa concentración, los manifestantes ocuparon el carril derecho de la calle Alcalá, a la altura del número 32, y corearon consignas contra la consejera Mercedes Zarzalejo y el Gobierno regional.

La huelga también ha estado acompañada de otras protestas en edificios de la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, varios grupos de activistas entraron en las cinco Direcciones de Área Territorial, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad. En la Dirección de Área Territorial de Madrid capital, además, se tramitaron diligencias por posibles lesiones a un vigilante de seguridad.