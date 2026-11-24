La Comunidad de Madrid se une a la promoción de los productos locales de la región con la campaña 'Para Navidad, regala Madrid', llevada a cabo junto a la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid (Aseacam). La iniciativa —presentada este martes por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo— pone a disposición del público más de 2.000 cestas navideñas con 46 productos diferentes repartidos en nueve lotes y elaborados por 26 empresas locales participantes.

La amplia selección gastronómica incluye aceite, vino, chocolate, queso, miel, frutos secos y turrón. Gran parte de estos artículos cuenta con el sello M Producto Certificado, el distintivo oficial mediante el cual el Gobierno autonómico certifica la calidad y trazabilidad de lo que se produce, elabora o envasa en la Comunidad de Madrid.

Los madrileños podrán adquirir estos surtidos en los establecimientos de Carrefour, Alcampo y Supermercados Plaza hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Las opciones de compra presentan precios que oscilan entre los 24 y los 95 euros, adaptándose a muy diversos presupuestos familiares y corporativos.

El evento ha servido además para exhibir diferentes bodegones con las seis figuras de calidad diferenciada del campo madrileño, como la Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama, la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid, la Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, la Indicación Geográfica Protegida Anís de Chinchón y el Comité de Agricultura Ecológica regional; así como por la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.

La mayoría de los hosteleros madrileños prevé una campaña de Navidad favorable

La hostelería madrileña afronta la campaña de Navidad con expectativas mayoritariamente favorables, aunque mantiene la "prudencia" sobre la evolución de las reservas. Según una encuesta difundida por la asociación Hostelería Madrid, el 72% de los empresarios prevé igualar o superar los resultados alcanzados en 2025, mientras que el 28% de los empresarios anticipa un resultado inferior al de la pasada campaña.

En términos globales, el 64% de los locales califica de buena o muy buena la temporada, si bien el 32% la califica como regular y el 4% prevé una campaña mala.

Asimismo, el análisis revela que las expectativas positivas no se han traducido por el momento en un incremento generalizado de las reservas, ya que el 52% de los establecimientos mantiene el nivel del año pasado y el 10,7% registra un aumento, frente al 37,3% que declara un descenso. Para la asociación, estos resultados reflejan una campaña marcada por la estabilidad, en la que las perspectivas favorables conviven con una evolución desigual de la demanda y con la expectativa mayoritaria de mantener la actividad del año anterior.

Respecto a los menús navideños, el 57,8% de los locales ha optado por mantener o rebajar los precios en comparación con el ejercicio precedente. Concretamente, el 53,1% los ha mantenido, el 4,7% ha decidido rebajarlos y el 42,2% los ha incrementado.

En cuanto al desembolso previsto, el 65,6% ofrece menús de entre 30 y 55 euros. El tramo más extendido es el que abarca de 30 a 45 euros, elegido por el 39,1% de los locales, seguido por la horquilla de 45 a 55 euros, que representa el 26,6%.

Las comidas y cenas de empresa y compañeros de trabajo concentran el 46,7% del total de las celebraciones, por delante de los encuentros de amigos, con un 26,7%. De esta forma, constituyen la principal modalidad de encuentro navideño para el 73,3% de los establecimientos.

Por otro lado, el 65,3% de los locales ha señalado que sus reservas navideñas comienzan en noviembre y el 21,3% prolonga este periodo hasta enero. Igualmente, las mayores aglomeraciones se concentrarán en los fines de semana comprendidos entre el 11 y el 13 y entre el 18 y el 20 de diciembre, coincidiendo con las comidas y cenas de empresa, compañeros de trabajo y amigos.

Para protegerse de los perjuicios económicos derivados de las cancelaciones de última hora y de las ausencias no comunicadas, el 65,4% de los establecimientos solicita una señal económica previa para formalizar la reserva y un 26,9% recurre a sistemas de reconfirmación por correo electrónico, mensaje o llamada. Los empresarios han advertido de que los plantones y las cancelaciones pueden afectar a la planificación de las compras, la organización del personal y la ocupación de las mesas, especialmente durante las jornadas de mayor demanda.