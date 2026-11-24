Madrid ya prepara el dispositivo especial para afrontar el Black Friday, una de las jornadas del año con mayor movimiento en las calles y comercios de la capital. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) reforzará desde este viernes el servicio de Metro con hasta un 130% más de trenes, mientras que el Ayuntamiento intensificará la limpieza y la recogida de residuos ante el aumento previsto de las compras y la actividad comercial.

El dispositivo de transporte se prolongará durante todo el fin de semana y estará acompañado de un refuerzo de personal en las estaciones más céntricas, especialmente en aquellas próximas a las principales zonas comerciales y de ocio.

El refuerzo de Metro comenzará este viernes, jornada en la que se espera una de las mayores afluencias de viajeros del año. En 2025, el Black Friday registró 2,8 millones de viajes, la cifra más elevada de aquel ejercicio.

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 contarán este viernes con un 78% más de coches. Durante el sábado y el domingo, el incremento de la oferta se mantendrá desde las 10:30 horas hasta el cierre del servicio, con aumentos que llegarán al 100% y al 130%, dependiendo de la línea y de la franja horaria.

El dispositivo contempla además una mayor presencia de trabajadores en las estaciones y de efectivos de seguridad para atender el incremento de viajeros y facilitar los desplazamientos por las zonas con mayor concentración de público. La EMT también reforzará su servicio durante el viernes. Las líneas 27, 53, 146, 150 y E1 contarán con más vehículos en circulación. El CRTM realizará un seguimiento de la demanda durante todo el operativo para adaptar los recursos en función de la afluencia.

Más recogida de cartón y vidrio

El aumento de las compras también tendrá su reflejo en los residuos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza que se mantendrá durante el periodo navideño y hasta después de Reyes.

Uno de los principales refuerzos se centrará en la recogida de papel y cartón, que aumentará un 18,5%. La recogida de envases crecerá un 33%, mientras que en Puente de Vallecas se incrementarán también los servicios de ropa usada y escombros.

Durante todo el periodo comprendido entre el Black Friday y después del Día de Reyes, la recogida de cartón comercial aumentará un 28% y la de papel y cartón depositados en contenedores un 10%. También se incrementará un 50% la retirada de vidrio comercial y un 17% la recogida de vidrio a pie de contenedor.

Los servicios generales de limpieza crecerán además un 10%, con 33 servicios diarios de barrido manual y 55 servicios de peinado, destinados a retirar residuos acumulados alrededor de contenedores, papeleras y alcorques.

El Ayuntamiento reforzará también la vigilancia para evitar el abandono de residuos junto a los contenedores. Para ello, agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza realizarán patrullas conjuntas en las zonas donde se ha detectado una mayor incidencia.

El dispositivo se concentrará especialmente en diez puntos de Chueca y Lavapiés, Trafalgar, Castillejos y Bellas Vistas, La Chopera, el barrio de Salamanca, Pueblo Nuevo y San Diego.