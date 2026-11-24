Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido como el Coletas y señalado por las autoridades como intermediario entre redes colombianas y españolas de narcotráfico, ha muerto tras el tiroteo que sufrió este lunes en un aparcamiento de Madrid. El hombre, de nacionalidad colombiana y 53 años, ingresó en estado crítico en el hospital después de recibir al menos un disparo en la cabeza.

El ataque se produjo en torno a las 12:30 horas en el entorno de la avenida de Juan Antonio Samaranch, número 8, y la calle José Antonio Corrales, número 10, en el estacionamiento del gimnasio 9 Fitness. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que Sánchez Rey falleció horas después de su traslado al centro hospitalario. La Policía Nacional encontró dos armas de fuego en el aparcamiento y continúa buscando al autor o autores del crimen.

Las primeras pesquisas apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con una deuda que la víctima no habría pagado, aunque la investigación sigue abierta y los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque.

Vinculado a las redes de 'el Loco Barrera'

El nombre de Sánchez Rey aparece desde hace años en investigaciones internacionales contra el narcotráfico. Las autoridades lo situaron entre los intermediarios que conectaban a organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de cocaína con sus contactos en España.

Entre las estructuras con las que fue relacionado figura la de Daniel Barrera Barrera, conocido como el Loco Barrera, uno de los narcotraficantes colombianos más conocidos. También fue investigado por su presunta participación en operaciones de transporte de grandes cargamentos de droga hacia España.

Las pesquisas sobre sus actividades se remontan al menos a 2007, cuando la Audiencia Nacional ordenó su detención en el marco de la operación Castaño. La investigación estaba relacionada con 4.500 kilos de cocaína intervenidos en el pesquero Oceanía II, cuya carga fue descargada en el puerto de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), en Vigo.

Los investigadores lo situaban como uno de los encargados de coordinar los envíos y facilitar la conexión entre las organizaciones colombianas y sus contactos en España. Entre las estructuras con las que fue relacionado figuraba la de el Loco Barrera, así como el entorno de los narcotraficantes gallegos. También se llegó a mencionar su posible relación con el clan de los Oubiña, aunque existen versiones que niegan que tuviera vínculos con Laureano Oubiña, conocido como el Pajarito.

Una orden de detención de Estados Unidos

Otro de los episodios que marcó su trayectoria judicial fue la incautación de 713 kilos de cocaína en aguas internacionales del Caribe en 2009. Las autoridades estadounidenses relacionaron a Sánchez Rey con aquella operación, en la que una embarcación transportaba la droga que tenía como destino distintos mercados, entre ellos España.

Un año después, en 2010, Estados Unidos lo incluyó en una relación de narcotraficantes buscados, junto a otros ciudadanos colombianos entre los que figuraba Daniel Barrera.

La Policía Nacional llevó a cabo la detención en colaboración con Interpol en 2018, después de que Estados Unidos hubiera emitido una orden internacional de detención y extradición relacionada con el cargamento de 713 kilos de cocaína interceptado en 2009. Para entonces, el Coletas se había establecido en la capital española y, según informó la Policía, llevaba una vida con un elevado nivel adquisitivo.

La operación policial permitió localizar a un hombre al que las autoridades consideraban uno de los principales enlaces entre las redes colombianas y españolas de narcotráfico. Su situación judicial en España estuvo relacionada también con la investigación sobre los 4.500 kilos de cocaína intervenidos en Pontevedra.

La Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión, aunque el Tribunal Supremo rebajó posteriormente la pena a siete años tras aplicar una atenuante de arrepentimiento tardío.