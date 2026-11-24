El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, arremetió este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su propuesta de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar y cuestionó la oportunidad de la medida tras el accidente ferroviario de Urda. "Es curioso que un Gobierno que a las 48 horas del accidente de Urda estaba bailando quiera ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento", reprochó.

Serrano realizó estas declaraciones durante una visita junto al diputado Pedro Muñoz Abrines a una huerta familiar en Fuenlabrada, donde aprovechó para reivindicar el esfuerzo y el sacrificio de los agricultores y cargar contra lo que considera una falta de reconocimiento por parte de la izquierda. "Los agricultores son un ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Algo que chirría mucho a la izquierda", señaló, antes de aludir a las críticas que, según él, recibió Alberto Núñez Feijóo cuando habló de sacrificio. "Comenzaron con el mantra de los recortes. El único recorte es el que los agricultores hacen a la acelga", ironizó.

El dirigente popular acusó al Ejecutivo de no valorar el trabajo y aseguró que sus prioridades están alejadas de las preocupaciones de quienes trabajan diariamente. "Tenemos un Gobierno que no cree en el esfuerzo, solo piensan en el interés de Sánchez mientras el dinero de los impuestos de los que trabajan de sol a sol va a prostitutas y cloacas", afirmó.

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La visita a Fuenlabrada sirvió también para lanzar un mensaje electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Serrano pidió el respaldo de los municipios del sur de la región a Alberto Núñez Feijóo y defendió que el apoyo que estos territorios han brindado a Isabel Díaz Ayuso se traslade ahora al líder nacional del PP. "Es muy importante que estos municipios del sur que tanto han apoyado a Díaz Ayuso apoyen a Alberto Núñez Feijóo, para que sea el principio del cambio", manifestó.

Asimismo, criticó las iniciativas relacionadas con la Ley del Concebido no nacido y defendió la norma que, según explicó, busca ofrecer ayudas a las mujeres embarazadas. "Hay que tener la mente muy retorcida, incluso para el propio presidente, ir contra una ley que sólo quiere dar ayudas a mujeres embarazadas y no va en contra de nadie", sostuvo.

Serrano insistió en que la recta final de la campaña exige movilización y advirtió de que no cabe confiarse a tres días de las elecciones. "Quedan 3 días para no dejarse ni un rincón de la Comunidad de Madrid", afirmó, al tiempo que reivindicó la necesidad de una mayoría parlamentaria del PP para poner fin al Gobierno de Sánchez.

"El momento de poner fin es el domingo y no hay nada más fuerte frente a su radicalismo que una mayoría fuerte que se convierta en una mayoría parlamentaria del PP", añadió. El secretario general del PP madrileño cerró su intervención con un llamamiento a acabar con el sanchismo, defendiendo que la salida de Sánchez del Gobierno no sea el único objetivo. "Hay que derribar el sanchismo. No solo vale con que Sánchez se vaya a la oposición. El 29N tiene que ser el fin de la carrera política de Sánchez", concluyó.