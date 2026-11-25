José Luis Martínez-Almeida ha avisado nada más subir al atril de que no tenía demasiado tiempo para intervenir. Lo que ha venido después ha sido una intervención a toda velocidad y con un increíble ritmo que ha terminado por arrancar las risas y los aplausos de los asistentes al acto central de campaña del PP, celebrado este miércoles en la Caja Mágica de Madrid.

"No tengo demasiado tiempo, así que me permitiréis que hable rápido", ha anticipado el alcalde, antes de acelerar de golpe. Y vaya si lo ha hecho. Almeida ha encadenado una sucesión de frases rápidas sobre la importancia de las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre, que ha presentado como una cita decisiva para España, hasta convertir su intervención en uno de los momentos más comentados del acto.

"Este domingo 29 de noviembre son las elecciones más importantes que tenemos en España desde que aprobamos la Constitución de 1978. Son las elecciones en las que nos jugamos un punto de ruptura. Son las elecciones en las que jugamos entre la democracia y el sanchismo. Son las elecciones en las que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos", ha lanzado, prácticamente sin respirar.

Sin ninguna pausa, ha seguido: "En las que tenemos que asumir la responsabilidad como Partido Popular de volver a salvar a España como lo hizo Aznar en el 96, como lo hizo Rajoy en el 2011 y como lo va a hacer Alberto Núñez Feijóo en el 2026". Todo este discurso, que Almeida ha pronunciado en apenas 20 segundos, ha provocado las risas de los asistentes, también entre quienes ocupaban la primera fila, como Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso, que han terminado incluso poniéndose en pie para ovacionar al alcalde.

Almeida ha aprovechado el revuelo para rematar la jugada. "¿Creéis que he hablado rápido? Pues más rápido va a desmontar el sanchismo Alberto Núñez Feijóo a partir del 29 de noviembre", ha afirmado, aumentando los aplausos de la militancia.

Después, y ya a su velocidad habitual, ha pedido a los asistentes que no se desmoralicen ni se dejen llevar por los mensajes sobre una posible remontada del PSOE. Ha acusado a Sánchez de mentir y ha cuestionado también: "¿Por qué Sánchez habla de remontada si Tezanos dice que está diez puntos por delante? ¿Quién miente? ¿Sánchez o Tezanos? Los dos. Y con vuestro dinero".

El regidor ha insistido en que esos mensajes buscan desmovilizar al electorado del PP y ha llamado a acudir a las urnas para propiciar el cambio que "necesita España". "Por eso, que no os desmoralicen. Buscan que nos desmovilicemos. Buscan que no vayamos a votar", ha advertido.

Almeida ha cerrado su intervención dirigiéndose a Feijóo. "Presidente, como fiel peregrino jacobeo que va desde la capital de España a la capital de Europa todos los años te deseo buen camino. Porque tu buen camino será el buen camino de España y de los españoles", ha concluido, antes de dar paso a Álvarez de Toledo, a quien ha presentado como "alguien que nunca deja indiferente".

Más tarde, el edil ha compartido en sus propias redes sociales el vídeo del momento. "Yo creo que se me ha entendido", ha bromeado.

Yo creo que se me ha entendido. #FeijóoPresidente pic.twitter.com/m4skvrQbD0 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 25, 2026

Una fórmula que Almeida ya había utilizado

La realidad es que el alcalde ya había recurrido a esta particular fórmula en enero de 2023. Lo hizo durante un Pleno municipal cuando la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le retó a resumir en tres minutos lo que había hecho durante la legislatura.

Entonces, Almeida aceptó el desafío y condensó su balance de Gobierno en dos minutos y 57 segundos. Antes de comenzar, también advirtió de que tendría que hablar rápido para poder repasar los datos y las actuaciones que, a su juicio, demostraban la transformación de Madrid. La intervención provocó incluso la sonrisa de la propia Maestre.

Rita Maestre quería que le contase en tres minutos todo lo que hemos hecho durante esta legislatura. He tirado de la táctica del opositor. pic.twitter.com/c8GU4xTQzh — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 31, 2023

Tras aquel episodio, el regidor explicó lo ocurrido así: "Rita Maestre quería que le contase en tres minutos todo lo que hemos hecho durante esta legislatura. He tirado de la táctica del opositor". Como este miércoles, también compartió el vídeo de su intervención.