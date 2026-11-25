La Comunidad de Madrid anunció este miércoles una mejora retributiva para los maestros y profesores de la educación pública que podrá alcanzar los 400 euros mensuales. La medida, que tendrá efectos desde el próximo 1 de enero, se articulará a través de un nuevo complemento ligado a la carrera profesional horizontal docente y llega en un momento especialmente delicado para la educación madrileña: en plena huelga indefinida del profesorado, que mantiene abierto el conflicto con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde el pasado 14 de octubre.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, avanzó la propuesta después de que el Consejo de Gobierno conociera un informe con las líneas generales del acuerdo. La Consejería convocó para este viernes a los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial —CCOO, CSIF, UGT y ANPE— para ratificar su contenido. El texto recoge las aportaciones realizadas por estas organizaciones durante las reuniones de negociación iniciadas el pasado 22 de septiembre, aunque todavía deberá completar su tramitación para entrar en vigor.

El nuevo sistema pretende reconocer la trayectoria, la experiencia y el desempeño de los docentes, tanto funcionarios como interinos y profesores de religión de la enseñanza pública. Para ello establece un itinerario de seis grados, cada uno vinculado a un periodo de referencia de seis años. El avance entre niveles exigirá alcanzar 150 puntos en una evaluación que tendrá en cuenta criterios objetivos, como las funciones desempeñadas, la formación permanente o la participación en programas y proyectos destinados a mejorar la calidad educativa.

Las cantidades aumentarán progresivamente en función del grado alcanzado. En el primero, el complemento anual será de 600 euros para los maestros y de 684 para los profesores. En el segundo ascenderá a 1.020 y 1.164 euros, respectivamente; en el tercero, a 1.440 y 1.644; y en el cuarto, a 1.860 y 2.124 euros. El quinto nivel elevará las cuantías hasta 3.000 euros para los maestros y 3.432 para los profesores. En el sexto y último, se alcanzarán los 4.200 y 4.800 euros anuales, respectivamente, lo que equivale a 350 y 400 euros al mes en doce pagas.

Estas cantidades serán adicionales a los sexenios y al resto de complementos de productividad que ya perciben los profesionales. Para acelerar la implantación del sistema, la Comunidad reconocerá automáticamente la antigüedad que los docentes ya hayan acumulado en sus puestos y la utilizará para asignarles el grado correspondiente. Así, quienes cuenten con la experiencia necesaria podrán empezar a cobrar el nuevo complemento desde el 1 de enero de 2027.

No obstante, durante el primer año se abonará únicamente la mitad de la cantidad asignada a cada categoría y grado. El complemento se percibirá íntegramente a partir de enero de 2028. La mejora se sumará, además, a los incrementos salariales previstos para el conjunto de los empleados públicos: una subida estatal del 4,5% en 2027 y otro 0,5% adicional, con efectos retroactivos desde enero de 2026, por la evolución del IPC.