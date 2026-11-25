Delia Piccirilli, directora artística de la campaña navideña del Ayuntamiento de Madrid, repasó en Kilómetro Cero, de esRadio, el 24 de noviembre de 2026, las actividades previstas en la capital hasta el 5 de enero. Lucía Prieto y Jaume Segalés la entrevistaron pocos días después del tradicional encendido de luces de Navidad que, entre otras acciones, contó con un espectáculo de drones en la plaza de Cibeles. El evento sirvió de arranque para más de un mes de propuestas diseñadas para todos los públicos. Piccirilli señaló que "detrás del encendido, que es el pistoletazo de salida, hay una enorme programación navideña que hacemos con muchísimo cariño", y lo resumió así: "Podemos decir que la Navidad ya ha empezado".

Más de 4.000 belenes en una colección privada

El primer gran hito llegaba al día siguiente de la entrevista. "Mañana inauguramos el belén de Cibeles, que da también entrada a una programación amplísima de belenes en la ciudad", anunció la directora artística.

Además del belén municipal, la campaña incluye la exposición Los tesoros de la colección Basanta-Martín. Piccirilli explicó que Antonio Basanta "es un coleccionista que ha reunido más de 4.000 belenes de todo el mundo y que atesora piezas únicas". Una selección de esas piezas se podrá ver en el Centro Cultural Daoíz y Velarde desde el 28 hasta el 5 de enero. La muestra incluye, según detalló, un gigantesco belén napolitano y "belenes del mundo de tamaños curiosísimos".

Una felicitación de luz sobre San Jerónimo el Real

Entre las novedades, Piccirilli destacó "un gran Christmas navideño" que se proyectará sobre la fachada de San Jerónimo el Real. La directora precisó que "es un mapping arquitectónico, no es el clásico mapping con música, ya que evolucionará sobre la fachada de una manera lenta".

La pieza recorre el imaginario de San Jerónimo, que, como recordó, terminó sus días en Belén. Diseñado para integrar luz, proyección, elementos vegetales y arquitectónicos, podrá verse del 21 al 23 de diciembre.

El último día habrá un programa doble. Primero, un oratorio de Navidad con Bach Madrid Project, con coro y orquesta, en el interior del templo. Por la noche, en el exterior, actuará el Coro de Voces Graves de Madrid, interpretando villancicos y canciones navideñas, "a las que invitaremos a todos los que quieran reunirse con nosotros a cantar con nosotros".

Del tono espiritual de Nochebuena a los cielos de Conde Duque

Piccirilli comentó que la programación cambia de registro según avanzan las fiestas, "porque nuestra Navidad es muy larga, por fortuna, y terminamos el día 5 de enero con la cabalgata". En torno al 24 y el 25 de diciembre, la organización trabaja con "ese tono más espiritual y más emotivo". Después del 31, se busca otro aire, uno "que tenga ese carácter más festivo de celebrar el año que ha entrado".

Para esa segunda etapa, la directora presentó El Madrid de todos los cielos, en el cuartel de Conde Duque del 26 al 30. Así describió la propuesta: "Bajo nuestro maravilloso cielo pueden pasar cosas, cosas propias e incluso ajenas, de tal manera que vamos a ver estrellas fugaces, noches de San Lorenzo, constelaciones y auroras boreales". Segalés respondió con una broma: "Claro, de Madrid al cielo, ¿dónde mejor?".

Matadero, iglesias, balcones y distritos

La programación tradicional se mantiene. En Matadero, la Navidad empieza el día 19 con Madrid, Navidad de encuentro, una programación "amplísima para público familiar durante todo el día", en la que se pueden "hacer talleres, ver espectáculos y conciertos". Estará abierta desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero.

Segalés mencionó entre las citas musicales una zambomba flamenca, y Piccirilli la confirmó. La directora explicó que la oferta musical quiere atender a todo tipo de público: "los que les apetece estar en la calle de pie pasando un poco de frío, pero también a esa gente que necesita estar sentada y recogida". Por eso hay un programa en iglesias, otro desde los balcones del Teatro Español y de la plaza de la Villa, y otro en el espacio público, en los Jardines de Sabatini y en la plaza de los Carros. Toda la programación está en www.navidadmadrid.com.

La campaña también sale del centro. Piccirilli recordó que este año "cerramos un viaje que empezamos a hacer con la Estrella de la Navidad en la que visitamos a todos los distritos durante estos cuatro años". Ese recorrido termina con un carrillón que visitará Moncloa, Aravaca, Retiro y Chamartín. Lucía Prieto destacó precisamente la descentralización, es decir, que la Navidad es de todo Madrid, no solo del centro.

Un año de trabajo para la cabalgata

La campaña termina con la cabalgata de Reyes, cuyas sorpresas la organización no adelantó. Piccirilli contestó en clave navideña: los Reyes vienen a Madrid con mucha ilusión, "Es su ciudad favorita y ponen muchísimo interés". Según explicó, será el día 4 cuando los emisarios desvelen las sorpresas de este año. La organización intenta construir esa noche "con toda la pasión que merece algo tan único".

Prieto le preguntó por el adelanto del calendario, ya que antes se encendía en el puente de diciembre. Piccirilli lo admitió, "las luces cada vez se encienden antes", pero aseguró que el trabajo empieza mucho antes: tras la cabalgata del día 5, hacia el día 10 de enero el equipo "ya estamos trabajando en la Navidad" del año siguiente. "Es un trabajo que hacemos desde luego con muchísima ilusión, pero que lleva un año entero […] preparar la campaña de Navidad y la cabalgata de Reyes", explicó.

Cuando Segalés le deseó que todo saliera perfecto, la directora artística respondió: "Bueno, Madrid lo merece, ¿no?".