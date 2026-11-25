El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por anunciar la prórroga de las bonificaciones al transporte público para 2027 sin haber abonado todavía las cantidades comprometidas para este año. El responsable madrileño ha denunciado que el Ejecutivo central mantiene una deuda superior a los 300 millones de euros con la región y ha cuestionado el momento elegido para comunicar la continuidad de las ayudas, a tan solo cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"A tan solo unos días de las elecciones y dentro de una sucesión de Consejos de Ministros claramente orientados a aprobar medidas de marcado carácter electoralista, las comunidades autónomas por fin vamos a conocer con antelación qué va a ocurrir con las bonificaciones al transporte público", ha señalado García Gómez tras la comunicación del Gobierno central.

El consejero ha puesto así el acento en el calendario político del anuncio, pero sobre todo en el incumplimiento económico que, según denuncia, arrastra el Ejecutivo de Sánchez con la Comunidad de Madrid. "Queremos recordar que el Gobierno de España todavía no ha abonado las correspondientes a 2026, generando una deuda con la Comunidad de Madrid de más de 300 millones de euros", ha advertido.

A tan solo unos días de las elecciones y dentro de una sucesión de Consejos de Ministros claramente orientados a aprobar medidas de marcado carácter electoralista, las comunidades autónomas por fin vamos a conocer con antelación qué va a ocurrir con las bonificaciones al… pic.twitter.com/azukHiv360 — José María García Gómez (@JM_GarciaGomez) November 24, 2026

Pero no solo eso, sino que, además, García Gómez ha insistido en que no basta con anunciar nuevas medidas si las administraciones todavía no han recibido el dinero correspondiente a los compromisos anteriores. "Anunciar nuevas ayudas es lo correcto, pero también hay que pagar las que ya están comprometidas", ha subrayado. Y ha reivindicado la actuación del Gobierno regional: "Hemos cumplido y lo vamos a seguir haciendo por el bien de los madrileños".

Más de 300 millones pendientes de pago

La denuncia del consejero madrileño se produce después de que el Consejo de Ministros aprobase la extensión durante todo 2027 de las bonificaciones al transporte público. Una decisión que permitirá mantener el sistema de descuentos vigente, pero que no resuelve la reclamación económica de Madrid por las ayudas correspondientes al ejercicio actual.

El reproche resulta especialmente relevante porque las bonificaciones se sostienen mediante la participación de distintas administraciones. El Estado financia una parte de los descuentos y las comunidades autónomas deben aportar la financiación que les corresponde para mantener las reducciones en sus respectivos sistemas de transporte.

Sánchez anuncia la prórroga a cinco días de las elecciones

El Gobierno central ha decidido extender las bonificaciones durante todo 2027, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero, una vez expire el actual sistema de descuentos el 31 de diciembre.

La prórroga contempla mantener la gratuidad para los menores de entre 7 y 14 años, así como las ayudas estatales para los abonos ordinarios y los títulos destinados a los jóvenes. También se mantienen las bonificaciones aplicadas a los títulos de transporte de diez viajes, dentro del esquema de descuentos vigente.

El anuncio se ha producido en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. Precisamente, García Gómez ha vinculado el momento elegido por Sánchez con la sucesión de medidas que, a su juicio, tienen un marcado carácter electoralista.

Madrid deberá decidir su aportación para 2027

En cualquier caso, la decisión del Ejecutivo central no supone automáticamente que los usuarios madrileños vayan a mantener todos los descuentos en las mismas condiciones. La continuidad de las bonificaciones autonómicas requiere que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirme su aportación y que posteriormente el Consorcio Regional de Transportes incorpore las medidas al sistema tarifario.

Las bonificaciones al transporte público se implantaron en septiembre de 2022 y desde entonces han sido prorrogadas periódicamente mediante la colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y, en determinados casos, los ayuntamientos.

La Comunidad de Madrid ya había reclamado al Gobierno central que despejase cuanto antes la incertidumbre sobre la financiación a partir de enero. El propio García Gómez calificó de "imprudente" que las regiones no conociesen con antelación si contarían con los recursos estatales para sostener los descuentos.

Ahora, con la prórroga anunciada, el consejero centra su exigencia en el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Madrid asegura que continuará manteniendo las ayudas por el impacto que tienen sobre los usuarios, pero reclama que el Gobierno de Sánchez deje de acumular cantidades sin abonar. El mensaje de García Gómez resume la posición regional: las nuevas bonificaciones son bienvenidas, pero no pueden servir para ocultar una deuda de más de 300 millones de euros que sigue sin saldarse.