La portavoz socialista había anunciado que se marcharía tras escuchar el testimonio de una víctima y ha aprovechado la jornada para exigir el cese del delegado de Políticas Sociales por su gestión de un desahucio en Villaverde.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha abandonado este miércoles el acto institucional organizado por el Consistorio con motivo del 25-N justo cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, comenzaba su intervención.

Maroto ha aprovechado su comparecencia para cargar contra la gestión municipal y reclamar el cese inmediato de Fernández, al que ha acusado de "incompetencia" para dar respuesta al desahucio de tres hermanos cuya madre fue asesinada por violencia machista. También ha denunciado que el delegado respondió con "insultos" y "descalificaciones" a las propuestas socialistas durante el Pleno municipal.

La portavoz socialista ha denunciado el "calvario de tres niños víctimas de violencia machista" cuya madre, vecina de Villaverde, fue asesinada hace tres años. Según Maroto, el intento de desahucio de los menores de la vivienda de una tía demuestra una "responsabilidad institucional" tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid.

La socialista ha señalado también al artículo 47 de la Constitución, para reclamar que las administraciones garanticen una solución habitacional a las personas que pueden ser desahuciadas. Para ella, ambas instituciones han incurrido en una situación de "desidia" y tienen responsabilidad en lo ocurrido.

La respuesta de Almeida

José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a las críticas de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha aprovechado el acto institucional del 25N para arremeter contra el PP por la denominada "ruta de Ábalos". Maroto ha calificado la iniciativa popular de "ofensa a las víctimas de violencia machista", mientras que Almeida ha defendido el compromiso de su Gobierno con la lucha contra esta lacra y ha contrapuesto las políticas municipales a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Juzguen al Partido Popular por lo que hace el Partido Popular y al Partido Socialista por lo que ha hecho en el Gobierno de España", ha reclamado el alcalde, que ha sido tajante al señalar que "el partido de Sánchez y Ábalos no es un buen socio para las mujeres en España". "Un buen socio para las mujeres en España es el Partido Popular", ha añadido.

Almeida ha realizado estas declaraciones después de presidir el acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada en la que el Consistorio busca desde 2023 que "la voz sea la de las víctimas y no la de los grupos municipales". En esta ocasión, el testimonio de Laura, víctima de violencia machista, ha sido uno de los momentos centrales del acto.

Almeida también ha reprochado a Maroto su salida del acto cuando comenzó su intervención. "El alcalde sube a hablar como alcalde. Nuestra obligación es ayudar a las víctimas y la de Maroto asistir a los actos institucionales y no levantarse y hacer un numerito", ha señalado y ha pedido que "estos actos se respeten y no se boicoteen".